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Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая

5 апреля 2017, среда, 12:14 – СОЧИ-24

Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая
Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая
Верховная рада Украины приняла законопроект "О реабилитации жертв политических репрессий". Нормативно-правовой акт вводит доплаты к пенсиям для бывших военнослужащих Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России).

Текст законодательного акта представил с трибуны Верховной рады Юрий Шухевич – сын печально известного командира УПА Романа Шухевича. По его словам, необходимо поддержать "борцов за независимость Украины", введя 25% надбавки к пенсии для тех бандеровцев, кто побывал в тюрьмах, а также надбавку в размере 12,5% для побывавших в ссылке. Примечательно, что большинство депутатов украинского парламента горячо поприветствовали эту инициативу. Так, по словам Андрея Лозового из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, принятием законопроекта "восстанавливается историческая справедливость". В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь заявил, что руководство страны должно сделать все, чтобы воевавшие в рядах ОУН-УПА "почувствовали заботу государства". В итоге нормативно-правовой акт был принят 258 голосами.
Случившееся в стенах украинского парламента никого не должно удивлять, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Бандеровцы уже давным-давно считаются на Украине не военными преступниками – как было бы логично в любой нормальной стране, особенно учитывая, что некоторые из них еще и принимали участие в геноциде польского населения на Волыни, – а героями", – сказал эксперт в комментарии для издания "ПолитНавигатор". Политолог утверждает, что практика дополнительных выплат членам запрещенной в России организации имеет гораздо более глубокий смысл, чем их экономическая поддержка. "Это сделано для легализации нынешних ветеранов так называемой АТО. Чтобы когда они – условно говоря – закончат свою "страду", их можно было бы сразу же приравнять к героям освободительного движения", – уверен Гаспарян.По словам аналитика, Европа никак не отреагирует на очередные фашистские выходки украинского руководства. "Она точно так же не реагировала на подобные же вещи в Латвии, в Эстонии, в Литве. Европа, как известно, знает, что "никакого фашизма на Украине нет". А есть подлая русская пропаганда, которая все время клевещет", – сказал он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:16
На желтой ветке московского метро заговорили на английском

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала переполох в сенате США из-за совместного фото главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и президента Владимира Путина. По ее словам, снимок демонстрирует, что женщинам в России доверяют по-настоящему сложные и не имеющие аналогов проекты...»

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