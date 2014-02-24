Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

17 февраля 2017, пятница, 21:13 – ИА СОЧИ-24



Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться.Крымскийвице-премьер отметил, что жители российского региона не будут воспринимать"вещание, которое, как уверяют в Киеве, ведется на украинском языке". В своейоценке слов Стаця Полонский был однозначен и саркастичен."У нихслуховые галлюцинации", – цитирует Полонского Lenta.ru. Он отметил, что раньше голоса слышали только в Нацсовете потелерадиовещанию Украины, подчеркнув, что на территории Крымаслушают те радиостанции, "которые имеют право вещать на территории России".Вице-премьер Крыма посоветовал "Стецю иего подельникам" молиться, чтобы его не арестовали зато негодную работу по организации пропагандистского вещания на Крым. Ранее Стець заявил,что у него "есть документальные свидетельства того, что на северных территорияхКрыма можно слушать украинское радио".Ранее член Национального совета по телерадиовещанию Украины СергейКостинский заявил, что в Крыму можно слушать "Украинское Радио" на 100.7 иMeydan Radiosı на 101.4 и 90.8. В январе в Херсонской области на границе сКрымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка.

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