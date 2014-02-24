|18 февраля, суббота
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"
17 февраля 2017, пятница, 21:13 – ИА СОЧИ-24
Крымский
вице-премьер отметил, что жители российского региона не будут воспринимать
"вещание, которое, как уверяют в Киеве, ведется на украинском языке". В своей
оценке слов Стаця Полонский был однозначен и саркастичен.
"У них
слуховые галлюцинации", – цитирует Полонского Lenta.ru. Он отметил, что раньше голоса слышали только в Нацсовете по
телерадиовещанию Украины, подчеркнув, что на территории Крыма
слушают те радиостанции, "которые имеют право вещать на территории России".
Вице-премьер Крыма посоветовал "Стецю и
его подельникам" молиться, чтобы его не арестовали за
то негодную работу по организации пропагандистского вещания на Крым. Ранее Стець заявил,
что у него "есть документальные свидетельства того, что на северных территориях
Крыма можно слушать украинское радио".
Ранее член Национального совета по телерадиовещанию Украины Сергей
Костинский заявил, что в Крыму можно слушать "Украинское Радио" на 100.7 и
Meydan Radiosı на 101.4 и 90.8. В январе в Херсонской области на границе с
Крымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.