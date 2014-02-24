Киев разработал новый безнадежный план по Крыму

Власти Украины подготовили очередной план по возвращению Крыма в состав страны. Киев намерен вернуть полуостров в кратчайшие сроки с помощью дипломатии. О замысле украинских властей сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, дипломаты разрабатывают план по возвращению Крыма. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками", – сказал Аваков в эфире местного телеканала "1+1". Он добавил, что Украина намерена сделать полуостров своей территорией в кратчайшие сроки, используя лишь силу дипломатии.В России уже отреагировали на столь агрессивные заявления. Одним из первых высказался сенатор Алексей Пушков. Он поспешил развеять иллюзии министра внутренних дел Украины относительно судьбы полуострова. "Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без", – написал парламентарий в социальной сети Twitter. Напомним, что Украина неоднократно предпринимала попытки по возвращению Крыма. По меньшей мере дважды сообщалось о том, что у Киева есть подобные планы. При этом сценарии разрабатывали абсолютно разные политические силы, в частности депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее коллега-радикал Андрей Артеменко.
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Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»