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Киев разработал новый безнадежный план по Крыму

27 февраля 2017, понедельник, 08:30 – ИА СОЧИ-24

Киев разработал новый безнадежный план по Крыму
Киев разработал новый безнадежный план по Крыму
Власти Украины подготовили очередной план по возвращению Крыма в состав страны. Киев намерен вернуть полуостров в кратчайшие сроки с помощью дипломатии.
О замысле украинских властей сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, дипломаты разрабатывают план по возвращению Крыма. "Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками", – сказал Аваков в эфире местного телеканала "1+1". Он добавил, что Украина намерена сделать полуостров своей территорией в кратчайшие сроки, используя лишь силу дипломатии.В России уже отреагировали на столь агрессивные заявления. Одним из первых высказался сенатор Алексей Пушков. Он поспешил развеять иллюзии министра внутренних дел Украины относительно судьбы полуострова. "Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без", – написал парламентарий в социальной сети Twitter. Напомним, что Украина неоднократно предпринимала попытки по возвращению Крыма. По меньшей мере дважды сообщалось о том, что у Киева есть подобные планы. При этом сценарии разрабатывали абсолютно разные политические силы, в частности депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее коллега-радикал Андрей Артеменко.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

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