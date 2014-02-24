Киев жертвует здоровьем украинцев назло Москве

7 апреля 2017, пятница, 19:29 – СОЧИ-24



Киев жертвует здоровьем украинцев назло Москве

На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, подразумевающие в том числе отказ от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?Продолжением реформ в социальной сфере стало принятие Верховной радой Украины законопроекта "Об автономизации медицинских учреждений". Согласно новой норме, в частности, меняется порядок финансирования организаций здравоохранения. "Местные советы получат возможность принимать решения о хозяйственной автономизации медучреждений, которые смогут самостоятельно вести хозяйство и привлекать дополнительные средства. Финансирование больниц за койко-места и инфраструктуру помещений изменится на оплату конкретных услуг, оказанных конкретному пациенту", – заявила она. Как отмечают авторы инициативы, принятие законопроекта якобы положительно скажется на украинском здравоохранении уже в самом скором времени.Кроме того, несколько дней назад Супрун заявила, что украинский Минздрав собирается запретить лекарственные препараты российского производства. По ее словам, Киев не должен приобретать медицинские препараты у "страны-агрессора". При этом чиновница призвала пользователей Сети сообщать известные им названия российский медицинских препаратов, не имеющих аналогов на рынке Украины. Опрошенные Dni.Ru эксперты крайне скептически относятся к инициативам нынешних киевских властей в сфере здравоохранения. Так, по словам директора Центра политологических исследований Павла Салина, данные меры, как и многое происходящее сейчас на Украине, отдают явными перегибами. "Стараясь нащупать "новый национальный путь", Киев проходит через подростковые болезни, пытаясь выглядеть самостоятельно, и тем самым действует лишь себе во вред", – отметил эксперт. По его словам, продолжающаяся на Украине реформа здравоохранения больно бьет по состоянию и здоровью населения. "Особенно это касается отказа от российских лекарств, потому как Киев вряд ли способен быстро найти их аналоги и заменители", – сказал политолог.В то же время он отметил, что на Украине сейчас тяжелейшая обстановка в социально-экономической сфере, посему те проблемы, которые несут новые разрушительные инициативы киевских властей в области здравоохранения, будут восприняты населением страны как привычная обыденность. "Проблемы в здравоохранении – это хоть и болезненная тема, но она не входит в топ-3 проблем современной Украины в социально-экономической сфере. Основная задача украинской экономики сейчас – просто выжить. Особенно актуально это перед перспективой прекращения финансовой и кредитной помощи со стороны Запада. Что будет, когда эта помощь иссякнет?" – сказал Салин. Говоря о замене Украиной российских лекарств западными аналогами, политолог отметил, что Россия не обладает большим количеством лекарств, заменителей которых нет на Западе. "Но вопрос в цене. Российские медицинские препараты дешевле западных. Западные препараты будут менее доступны населению, чем российские, себестоимость производства которых ниже. На полках аптек все это может быть заменено, но как быстро? Ведь здесь необходимо время, чтобы наладить логистику, переключить закупки с одной цепочки на другую", – резюмировал эксперт.В свою очередь, политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что Супрун – это крайне одиозный политик, выполняющая больше политические, нежели медицинские функции. "Меры, подобные запрету российских медицинских препаратов и замене их западными аналогами, нацелены на желание ослабить Россию. Расчет Киева строится на стремлении как можно больше досадить Москве путем нанесения ударов по российской экономике. Проблема в том, что такие удары болезненны для самой Украины и ее населения", – отметил аналитик.По его словам, российские препараты не только выгодны по цене для украинских граждан, но и не уступают по эффективности западным аналогам. "В случае запрета медицинских препаратов из России, их место займут польские, может быть израильские, или любые другие, произведенные в том числе транснациональными корпорациями. Отчасти их может заменить белорусская продукция. И, скорее всего, смена поставщика приведет к очередному удорожанию препаратов. При этом подобные меры будут оправдываться идеологически в духе "мы воюем с Россией, поэтому и лекарства в аптеках подорожали", – заключил аналитик.

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