Киноманы скорбят из-за кончины актера Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей. На 78 году скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России. Алексей Петренко пришел в актерскую профессию еще в 1961 году и служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, "Школа современной пьесы". Среди его самых известных работ в кино – роли в нашумевших фильмах Никиты Михалкова "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем-2".
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Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»
Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»