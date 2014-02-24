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Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

20 марта 2017, понедельник, 14:30 – ИА СОЧИ-24


Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на
Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец". По предварительным данным, посетитель оказался арендатором, который задолжал фирме крупную сумму денег. Во время обсуждения финансовых взаимоотношений нервы у мужчины сдали, и он устроил резню. В результате ранения получили руководители фирмы. Преступника задержали.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»

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сегодня, 16:31
Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина

Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию..»

сегодня, 16:30
Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»
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