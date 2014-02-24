

Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина сегодня, 16:31 Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию..»

Названы самые богатые россияне сегодня, 16:30 Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя сегодня, 16:14 В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy сегодня, 15:46 Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»



В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку сегодня, 15:43 Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

Гигантский петух шокировал Сеть сегодня, 15:15 Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево сегодня, 14:44 Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы сегодня, 14:30 Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»