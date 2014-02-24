Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец". По предварительным данным, посетитель оказался арендатором, который задолжал фирме крупную сумму денег. Во время обсуждения финансовых взаимоотношений нервы у мужчины сдали, и он устроил резню. В результате ранения получили руководители фирмы. Преступника задержали.
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»