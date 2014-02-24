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Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду

15 февраля 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24

Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду
Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду
Малоимущим россиянам начнут выдавать продовольственные карточки не ранее 2018 года. Соответствующая госпрограмма должна заработать в случае выделения средств на ее реализацию в следующем бюджетном периоде.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил,
что программа помощи малоимущим гражданам страны пока в стадии
обсуждения с заинтересованными ведомствами. На нее необходимо выделение средств
из бюджета и, кроме того, нужно подготовить систему отбора нуждающихся в
поддержке.
После этого, отметил Мантуров, возможно говорить с
Минэкономразвития и Минсельхозом о том, какой объем средств требуется на
работу программы. "По нашим предварительным расчетам, каждый вложенный
бюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программа
сама по себе должна быть эффективной", – пояснил министр.
Ранее в Минпромторге разъяснили, как проект по введению
продовольственных карточек будет реализован на практике. Малообеспеченным
россиянам выдадут специальные карточки с баллами, которые можно будет потратить
исключительно на еду. При этом в списке разрешенных для покупки окажутся только отечественные продукты питания без вредных добавок. Никакие
алкогольные напитки по карточкам для малоимущих купить будет нельзя. В список вошли мучные, молочные, мясные, рыбные продукты, крупы, макаронные изделия,
картофель, овощи и бахчевые, фрукты и сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода,
яйца, растительное масло, мясо, рыба, молоко.
Продовольственные карточки можно будет использованы во всех
магазинах, участвующих в программе помощи. Функционировать система
будет на базе банковских карт "Мир". Обналичить баллы с продовольственных карточек будет нельзя. Не получится их и накопить: с окончанием календарного
месяца они сгорят. Предполагалось, что такие карточки введут в действие уже в
2016 году, однако программа была отложена.

Единственный вопрос, который пока остается нерешенным: по каким
критериям малоимущие россияне будут получать такие карточки? К примеру, для
получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг существует низшая
планка дохода на каждого члена семьи. Для
того, чтобы обозначить такую черту при выдаче продовольственных карточек, в
законодательстве предполагается закрепить термин "нуждаемость".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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