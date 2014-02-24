Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду

15 февраля 2017, среда, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду

Малоимущим россиянам начнут выдавать продовольственные карточки не ранее 2018 года. Соответствующая госпрограмма должна заработать в случае выделения средств на ее реализацию в следующем бюджетном периоде.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил,что программа помощи малоимущим гражданам страны пока в стадииобсуждения с заинтересованными ведомствами. На нее необходимо выделение средствиз бюджета и, кроме того, нужно подготовить систему отбора нуждающихся вподдержке.После этого, отметил Мантуров, возможно говорить сМинэкономразвития и Минсельхозом о том, какой объем средств требуется наработу программы. "По нашим предварительным расчетам, каждый вложенныйбюджетный рубль будет давать плюс один рубль для экономики в целом. Программасама по себе должна быть эффективной", – пояснил министр.Ранее в Минпромторге разъяснили, как проект по введениюпродовольственных карточек будет реализован на практике. Малообеспеченнымроссиянам выдадут специальные карточки с баллами, которые можно будет потратитьисключительно на еду. При этом в списке разрешенных для покупки окажутся только отечественные продукты питания без вредных добавок. Никакиеалкогольные напитки по карточкам для малоимущих купить будет нельзя. В список вошли мучные, молочные, мясные, рыбные продукты, крупы, макаронные изделия,картофель, овощи и бахчевые, фрукты и сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода,яйца, растительное масло, мясо, рыба, молоко.Продовольственные карточки можно будет использованы во всехмагазинах, участвующих в программе помощи. Функционировать системабудет на базе банковских карт "Мир". Обналичить баллы с продовольственных карточек будет нельзя. Не получится их и накопить: с окончанием календарногомесяца они сгорят. Предполагалось, что такие карточки введут в действие уже в2016 году, однако программа была отложена.Единственный вопрос, который пока остается нерешенным: по какимкритериям малоимущие россияне будут получать такие карточки? К примеру, дляполучения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг существует низшаяпланка дохода на каждого члена семьи. Длятого, чтобы обозначить такую черту при выдаче продовольственных карточек, взаконодательстве предполагается закрепить термин "нуждаемость".

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