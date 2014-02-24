Когда в Москву вернется весна

Помимо снегопадов, на этой неделе жителей столицы ждут достаточно сильные морозы – до -11. Однако метеорологи уверены: совсем скоро холода покинут город. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, самая холодная в месяце ночь ожидается 31 марта – столбики термометров опустятся до -6...-11. Днем в столице будет немного приятнее – +2. Во второй половине недели замучившие москвичей снегопады уйдут за Урал, а к выходным в город вернется тепло. Днем в субботу, 1 апреля, воздух прогреется до +8, в воскресенье, 2 апреля, – до +12. А вот в северные и северо-западные части страны весна не торопится. В Мурманской и Вологодской областях в конце марта по ночам ожидаются 20-градусные морозы, в остальных – до -15.Жителям Приволжского округа и Краснодарского края 29-31 марта обещают сильные осадки. Пермский край, а также Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области 30 марта накроют снегопады.Кратковременное потепление порадует население Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Здесь 29 марта столбик термометра поднимется до +12...+18, но уже 30 марта вновь похолодает до -2...-7.
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Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска...»
Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»