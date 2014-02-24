Коммунальщиков заставят платить за отсутствие воды

13 марта 2017, понедельник, 09:44 – ИА СОЧИ-24



Коммунальщиков заставят платить за отсутствие воды

В Союзе потребителей России предложили наказывать управляющие компании и операторов связи за неоказание услуг. Члены организации считают, что нарушителей необходимо штрафовать за каждый час отсутствия воды или доступа к коммуникациям.Директор Института социальной политики, сопредседатель Союза Анатолий Голов напомнил, что согласно закону "О защите прав потребителей", предоставляющая услугу организация обязана выплачивать клиенту 3%-ную компенсацию от ее стоимости за каждый час простоя – например, 3% от стоимости билета при задержке рейса. Однако на поставщиков непрерывных услуг эти меры фактически не распространяются, сообщает газета "Известия"."Например, у вас нет воды. По правилам оказания коммунальных услуг 24 часа в месяц вам вообще можно не поставлять воду. При этом вы все равно будете платить за нее", – рассказал Анатолий Голов. "Если этот лимит превышен, то за каждый час неоказания услуги потребителю должны возвращать 0,15% от месячной стоимости. Получается совсем незначительная сумма, и это не штраф. По сути, это просто снятие платы за период, когда не было воды", – пояснил он.Фактически никаких санкций в отношении поставщиков непрерывных услуг сейчас не предусмотрено. В Союзе потребителей России предлагают обязать эти организации платить неустойку в размере 3% от месячной стоимости. "Некоторые эксперты говорят, что должно быть 3% за каждый час, но тогда многие компании просто разорятся. Хотя представьте себе — сутки нет холодной воды. Неудобства жильцов в таком случае крайне велики", – отметил сопредседатель Союза. Позицию Анатолия Голова поддержали и в Общественной Палате России. Председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак заявил, что граждане "ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу". "Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства", – считает он. Председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор пояснил, что для управляющих компаний существуют определенные нормативы, в рамках которых они могут не подавать горячую или холодную воду. В противном случае они обязаны делать перерасчет, однако случается это очень редко."Потребитель имеет право выставлять штрафные санкции управляющей компании, но этого в большинстве случаев тоже не происходит. Как правило, люди просто не знают, что они могут требовать", – заключил Игорь Шпектор. Напомним, с 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения из "коммуналки" были перемещены расходы на горячую и холодную воду, отведение сточных вод и электричество, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В некоторых регионах сумму сделали фиксированной, независимо от используемых в доме энергосберегающих технологий и оборудования.

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