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Коммунисты выступили против Зюганова и Навального

16 марта 2017, четверг, 19:16 – ИА СОЧИ-24

Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
Несколько десятков пикетчиков пришли с протестом к зданию Госдумы. Активисты развернули красные флаги и плакаты с портретами Навального, Зюганова и Клычкова. Пикет против союза коммунистов с либералами организовала Объединенная коммунистическая партия.
Первый взгляд на плакаты, появившиеся у входа в парламент 15
марта, вызывал у прохожих удивление. Персонажам коллажей, казалось, не место на
одном полотне: осужденный за мошенничество предприниматель Алексей Навальный,
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, одиозный коммунист Валерий Рашкин и член
Президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. Однако организаторы пикета пояснили, что
удивляться надо не плакатам, а возможному симбиозу этих личностей. "Еще год назад руководитель московского горкома КПРФ создавал "штаб революции", куда приглашал прийти Алексея
Навального. Сейчас Навальный заявил о возможной поддержке кандидата на пост
мэра Москвы от КПРФ Андрея Клычкова. Это очень странный симбиоз между людьми,
называющими себя руководителями коммунистической партии, и
либералами-антикоммунистами", – пояснил журналистам член центрального комитета
Объединенной коммунистической партии Андрей Карелин.По словам Карелина, активисты выступают против того, чтобы
люди, называющие себя коммунистами, объединялись с "либеральными силами
проамериканской ориентации". "Мы требуем от КПРФ отказаться от такого
странного симбиоза. В противном случае все настоящие коммунисты из партии уйдут
– как ушли уже многие, когда верхушка занималась сознательным разрушением
собственной партии", – цитирует Карелина "Комсомольская правда".Около 30 человек пикетчиков тем временем дружно
скандировали: "Все, кто с Навальным – против нашего Крыма", "Зюганов,
ты тоже с Навальным?", "Клычков, не становись на одну доску с
Навальным и Рашкиным". Объединенная коммунистическая партия существует с 2014 года.
Ее создали бывшие члены КПРФ, которые разошлись во взглядах с партийным руководством.
В Минюсте ОПК пока официально не зарегистрирована.
Что касается поводов для пикета у входа в Госдуму, то их
несколько. В частности, оппозиционер Алексей Навальный в недавнем радиоинтервью
заявил, что на выборах мэра Москвы может поддержать кандидата от КПРФ Андрея
Клычкова. По его словам, победить кандидата "Единой России" настолько
важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами. Клычков на заочное
предложение отреагировал: он не исключил, что примет поддержку от предпринимателя-адвоката. И это при том, что когда сам оппозиционер баллотировался на пост столичного градоначальника, коммунисты запустили акцию "Ни одного голоса Навальному".Внутри КПРФ, как нетрудно догадаться, единства нет. Так, тот же Андрей Клычков сыграл не последнюю роль в неудаче своего однопартийца Валерия Рашкина на выборах в Госдуму. Он пристроил в избирательный штаб коллеги так называемых "белоленточников", которые помогли коммунисту успешно провалить кампанию. В частности, это Екатерина Никифорова: специалист по PR входит в "штаб революции", но в то же время работает на Клычкова.  Впрочем, сотрудничество товарища Клычкова с либералами имеет давнюю историю. В декабре 2011-го он от лица партии выступал на Болотной площади, сидел за одним столом с организаторами митингов Пономаревым ("Солидарность"), Удальцовым ("Левый фронт") и Бакировым ("Белая лента"). А спустя год участвовал в "Марше миллионов". Тяга к либералам (которые сами особой любовью к "красным" никогда не отличались) наблюдается не только у упомянутых товарищей. Что на прошлых выборах мэра Москвы проявилось особенно ярко. Тогда кандидат от КПРФ Иван Мельников, не побрезговав, принял поддержку от Станислава Белковского. Отношения их настолько окрепли, что Мельников репостил почти каждый твит своего "белого" друга. Да и сам Геннадий Зюганов мило беседовал с Сергеем Удальцовым и от имени партии заключал союз с "Левым фронтом". 
Как отмечают в ОПК, заигрывания коммунистов с либералами уже, фактически, привели к расколу в рядах КПРФ. Осенью прошлого года была создана коалиция коммунистических и
социалистических партий и общественных организаций. Ее представители призвали КПРФ
избавиться от Геннадия Зюганова и Валерия Рашкина.  "Они замарали честь коммунистов связями с криминалитетом и предателями. Они открыто продают места в представительных органах власти капиталистам", – утверждалось в принятом меморандуме. По мнению активистов, "чистка" партийного руководства остановит наметившийся раскол в компартии, а возможно и привлечет в ее ряды
новых членов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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