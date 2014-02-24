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Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше
6 марта 2017, понедельник, 20:30 – ИА СОЧИ-24
Напряженнее всего ситуация обстоит в Донецкой,
Луганской, Харьковской и Киевской областях. Об ухудшении отношений сообщила
менеджер программы "Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) министерства
социальной политики Украины" Валерия Вершинина.
Основными причинами обострения ситуации названы
снижение уровня жизни населения, а также конкуренция между переселенцами и
местными за жилье, рабочие места, льготы, медикаменты и ресурсы, передает
УНИАН. По словам Вершининой, переселенцам часто отказывают в аренде жилья,
приеме на работу и обслуживании в госучреждениях.
Ссылаясь на слова жителей Украины, она заявила, что
переселенцы являются "носителями какой-то отдельной идеологии, не являются
защитниками Украины, не помогают Украине". Влияет на обострение конфликтов
между местными жителями и переселенцами также информационная политика,
преподносящая образ внутренне перемещенных лиц в негативном свете.
Примечательно, что в ряде регионов Украины существует
предвзятое отношение к материям-одиночкам из Донбасса. Считается, что муж такой
женщины остался воевать в ополчении. Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко
объявил торговую блокаду Киеву. Он заявил, что это ответная мера на политику
Украины по отношению к ДНР.
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