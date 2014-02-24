Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше

6 марта 2017, понедельник, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше

Зафиксирован рост числа конфликтов между жителями Украины и переселенцами из Донбасса. Ухудшение отношений наблюдается почти во всех областях Украины.Напряженнее всего ситуация обстоит в Донецкой,Луганской, Харьковской и Киевской областях. Об ухудшении отношений сообщиламенеджер программы "Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) министерствасоциальной политики Украины" Валерия Вершинина.Основными причинами обострения ситуации названыснижение уровня жизни населения, а также конкуренция между переселенцами иместными за жилье, рабочие места, льготы, медикаменты и ресурсы, передаетУНИАН. По словам Вершининой, переселенцам часто отказывают в аренде жилья,приеме на работу и обслуживании в госучреждениях.Ссылаясь на слова жителей Украины, она заявила, чтопереселенцы являются "носителями какой-то отдельной идеологии, не являютсязащитниками Украины, не помогают Украине". Влияет на обострение конфликтовмежду местными жителями и переселенцами также информационная политика,преподносящая образ внутренне перемещенных лиц в негативном свете.Примечательно, что в ряде регионов Украины существуетпредвзятое отношение к материям-одиночкам из Донбасса. Считается, что муж такойженщины остался воевать в ополчении. Напомним, ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченкообъявил торговую блокаду Киеву. Он заявил, что это ответная мера на политикуУкраины по отношению к ДНР.

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