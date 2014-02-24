Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
9 января 2017, понедельник, 22:28 – ИА СОЧИ-24
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
Российского консула обнаружили мертвым в его квартире в Афинах, передает РИА Новости. По данным издания "Прото тема", дипломат не вышел на работу и не отвечал на звонки, после чего его коллеги совместно с полицией вскрыли дверь. Отмечается, что она была закрыта на ключ изнутри. В посольстве России в Греции подтвердили факт смерти дипломата. Телеканал CNN Greece уточняет, что речь идет о консуле Андрее Маланине. Ведется расследование причин его смерти.
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Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»