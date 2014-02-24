"Королева пышной груди" покорила соцсети

Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе. Украинка Ирина Иванова окончила на родине 8 классов в музыкальной школе по классу фортепиано, сообщает Maxim. В возрасте 15 лет девушка переселилась в Соединенные Штаты, где получила степень магистра в области маркетинга. Помимо перечисленного, девушка обладает и другими полезными прикладными навыками. Ирина Иванова – лицензированный специалист по переводу с русского языка на английский и наоборот. Однако главным своим достоинством украинка считает пышную грудь. Девушка не стесняется открыто говорить об этом – в своем аккаунте в социальной сети Instagram она систематически радует своих подписчиков новыми откровенными фотографиями. Примечательно, что на многих снимках Ирина Иванова одета в короткий топ, лишь немного прикрывающий ее грудь. Тем не менее, фотографии в платье, – впрочем, как и фотографии топлесс, – выглядят не менее привлекательно. "Демонстрирую Соединенные Штаты через эту иммигрантскую попу", – подписала она одну из своих фотографий в лифчике с изображением американского флага. "СССР развалился, но грудь осталась до сих пор", – прокомментировала Иванова видеозапись, в которой ее топ стилизован под форму советских военных. Маркетолог рассказала журналистам, что она сама также любит просматривать интимные фотографии в Instagram. "Я люблю "горячих" девушек. Их слишком много, чтобы перечислить", – сказала Ирина Иванова. На данный момент на страницу переводчицы подписано уже более двух миллионов человек. Девушка рассказала, что с ней ежедневно выходят на связь многие спортсмены, музыканты и актеры, "которых мы знаем, но о которых она никогда не расскажет".
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Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»