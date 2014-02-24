Двулапая кошка пленила соцсети

Похоже, у пользователей Сети появилась новая пушистая звезда. На этот раз интернет-сообщество очаровала кошка по кличке Эйбл, у которой всего две конечности. Животное живет в Бангкоке и ему пять лет. Родилась Эйбл совершенно здоровой, однако из-за несчастного случая она лишилась обеих передних лап и хвоста. Трагедия случилась во время того, как кошка гонялась за птицами. Забравшись на дерево, животное задело линию электропередач и в результате получило сильные ожоги, пишет Buzzfeed. В итоге конечности и хвост Эйбл медикам пришлось ампутировать. Теперь пушистый питомец передвигается исключительно на задних лапах, очень напоминая крошечного кенгуру или динозаврика. Как отмечает издание, кошке понадобилось довольно много времени, чтобы привыкнуть к своему новому образу жизни. Сначала Эйбл ходила, подпирая пол головой, а потом постепенно привыкла использовать только две конечности. Видео с участием Эйбл, публикуемые в группе Able Maew в Facebook, набирают сотни тысяч просмотров. Судя по кадрам, кошка не утратила своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы. Она очень ловко справляется с большими ступеньками лестниц, любит играть с другой кошкой и наблюдать за птицами из окна.
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Утром 23 декабря в одним из коллекторов по Поречной улице на юго-востоке Москвы было обнаружено тело 20-летней девушки со множественными ножевыми ранениями. Задержанные по подозрению в совершении преступления молодые люди уже сознались в содеянном...»
Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты...»
Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х...»