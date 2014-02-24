Кремль оценил слова о "крепком орешке Путине"

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин – крепкий орешек. "Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом. Как и русский язык, английский язык достаточно богат, и, конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка", – цитирует "Газета.ru" официального представителя Кремля.Напомним, ранее Трамп отреагировал на просьбу журналистов Fox News охарактеризовать Путина двумя словами. "Я не знаю его. Но он точно крепкий орешек", – сказал тогда 45-й президент США. Глава Белого дома использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печенье", однако литературный перевод – "крепкий орешек".
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Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»
Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»