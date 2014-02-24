Крепкий рубль рушит российскую экономику

16 февраля 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Крепкий рубль рушит российскую экономику

Укрепление рубля нанесет удар по российской экономике. Рост курса национальной валюты чреват снижением экспортного потенциала страны, уверен Александр Ткачев.Сильное падение курса доллара по отношению к рублю не толькоопустит внутренние цены на зерно, но и угрожает падением экспортного потенциала,заявил министр сельского хозяйства России. "То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это длянаших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус. И не только длясельского хозяйства – и для промышленности, и для многих других секторовэкономики. Доллар по 57 – это не катастрофа, но это удар по нашей отечественнойэкономике", – считает Ткачев.Министр пояснил, что из-за укрепления рубля цены на зернопадают, а это, в свою очередь, сказывается на экспорте. "Естественно, мырассчитывали на серьезный экспорт", – заметил Ткачев. Подобные заключения на правительственном уровне звучат невпервые. В конце января первый замминистра промышленности и торговли ГлебНикитин заявил, что для ориентированных на экспорт предприятий сегодня наиболеекомфортен доллар по 60-70 рублей, для промышленности – 65 рублей."Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски дляотечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно можетпривести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора,замедлению роста экспорта", – цитирует Никитина "Российская газета".15 февраля курс доллара на Московской бирже впервые с лета2015 года опустился ниже 57 рублей. За ним последовал и курс евро – почти до 60рублей. Стоимость нефти в то же время остается стабильной – на уровне 55-56долларов, а Минфин и Банк Россиипроводят скупку валюты на открытом рынке. Эксперты делают вывод, что укреплениепозиций рубля на этом фоне обусловлено высоким carry trade (финансовая торговляна разнице процентных ставок).

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