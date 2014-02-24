ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Крепкий рубль рушит российскую экономику

16 февраля 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24

Крепкий рубль рушит российскую экономику
Крепкий рубль рушит российскую экономику
Укрепление рубля нанесет удар по российской экономике. Рост курса национальной валюты чреват снижением экспортного потенциала страны, уверен Александр Ткачев.
Сильное падение курса доллара по отношению к рублю не только
опустит внутренние цены на зерно, но и угрожает падением экспортного потенциала,
заявил министр сельского хозяйства России. "То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для
наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус. И не только для
сельского хозяйства – и для промышленности, и для многих других секторов
экономики. Доллар по 57 – это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной
экономике", – считает Ткачев.Министр пояснил, что из-за укрепления рубля цены на зерно
падают, а это, в свою очередь, сказывается на экспорте. "Естественно, мы
рассчитывали на серьезный экспорт", – заметил Ткачев. Подобные заключения на правительственном уровне звучат не
впервые. В конце января первый замминистра промышленности и торговли Глеб
Никитин заявил, что для ориентированных на экспорт предприятий сегодня наиболее
комфортен доллар по 60-70 рублей, для промышленности – 65 рублей.
"Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для
отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может
привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора,
замедлению роста экспорта", – цитирует Никитина "Российская газета".15 февраля курс доллара на Московской бирже впервые с лета
2015 года опустился ниже 57 рублей. За ним последовал и курс евро – почти до 60
рублей. Стоимость нефти в то же время остается стабильной – на уровне 55-56
долларов, а Минфин и Банк России
проводят скупку валюты на открытом рынке. Эксперты делают вывод, что укрепление
позиций рубля на этом фоне обусловлено высоким carry trade (финансовая торговля
на разнице процентных ставок).

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:16
Для женщин вычислили идеальный танец

Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:16
Для женщин вычислили идеальный танец

Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.