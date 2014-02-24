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Крепкий рубль рушит российскую экономику
16 февраля 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24
Сильное падение курса доллара по отношению к рублю не только
опустит внутренние цены на зерно, но и угрожает падением экспортного потенциала,
заявил министр сельского хозяйства России. "То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для
наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус. И не только для
сельского хозяйства – и для промышленности, и для многих других секторов
экономики. Доллар по 57 – это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной
экономике", – считает Ткачев.Министр пояснил, что из-за укрепления рубля цены на зерно
падают, а это, в свою очередь, сказывается на экспорте. "Естественно, мы
рассчитывали на серьезный экспорт", – заметил Ткачев. Подобные заключения на правительственном уровне звучат не
впервые. В конце января первый замминистра промышленности и торговли Глеб
Никитин заявил, что для ориентированных на экспорт предприятий сегодня наиболее
комфортен доллар по 60-70 рублей, для промышленности – 65 рублей.
"Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для
отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может
привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора,
замедлению роста экспорта", – цитирует Никитина "Российская газета".15 февраля курс доллара на Московской бирже впервые с лета
2015 года опустился ниже 57 рублей. За ним последовал и курс евро – почти до 60
рублей. Стоимость нефти в то же время остается стабильной – на уровне 55-56
долларов, а Минфин и Банк России
проводят скупку валюты на открытом рынке. Эксперты делают вывод, что укрепление
позиций рубля на этом фоне обусловлено высоким carry trade (финансовая торговля
на разнице процентных ставок).
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