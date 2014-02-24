Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети

2 марта 2017, четверг, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети

В американском штате Орегон собаку с диковинной внешностью бросили на произвол судьбы нерадивые хозяева. Но благодаря сотрудникам приюта забавное животное стало настоящей звездой интернета.Пост, посвященный необычной собаке, был опубликован на странице Dogsofinstagramв Instagram. Владельцы аккаунта обратились к подписчикам с просьбой приютитьбездомного пса по кличке Пикассо.По их словам, несчастное животное собирались усыпить. Однако работники приюта Luvable Dog Rescue спасли Пикассо и даже подобрали ему "нормального брата" по кличке Пабло. "Несмотря на то что Пикассо смешно выглядит, он здоров и счастлив", – отметили они.Пост о необычной собаке стал вирусным. За три дня он набрала более 122 тысяч лайков и более трех с половиной тысяч комментариев.В итоге обаятельный Пикассо стал настоящей звездой Сети. Интернет-пользователи мгновенно влюбились в необычного пса. "Он такой милый! Я так рад, что он был спасен. Надеюсь, они с братом скоро обретут свой дом", – пишет один из комментаторов. "Он заслуживает большего! Он такой симпатяга. Я надеюсь, что у него появится чудесная семья. Я бы взял его себе, да не могу", – сожалеет другой пользователь. По словам сотрудника приюта, Пикассо прошел обследование у ветеринаров и сейчас ожидает медицинского заключения. В ближайшее время врачи должны определить наилучший для него метод хирургического лечения. Он также отметил, что в приют продолжают поступать звонки и письма от людей, желающих забрать к себе пса после того, как он восстановится после операции.

СОЧИ 24