Кто мешает Трампу отменить санкции против России

5 апреля 2017, среда, 20:14 – СОЧИ-24



Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение."В отношении России Трамп связан по рукам и ногам", —заявил специалист по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд из шведской банковскойгруппы SEB. По мнению эксперта, Брюссель не ослабит санкции, прежде чем неорганизует переговоры между Россией, ополченцами на востоке Украины иправительством в Киеве. А без урегулирования внутриукраинского конфликтаВашингтон тоже не сможет полноценно обратиться к теме налаживания отношений с Россией.Такую точку зрения поддерживает все большее аналитиков, итеперь многие придерживаются мнения, что в ближайший год ни от Вашингтона, ниот Брюсселя послаблений по санкциям ждать не придется. Тем не менее, экспертRaiffeisen Bank International Гюнтер Дейбер полагает, что к началу 2018 годаможно ожидать формального смягчения санкций, потому что заинтересованность в ихокончательной отмене усилится как вРоссии, так и в США и Евросоюзе.Сам Дональд Трамп лично никаких заявлений на эту тему неделал, а все более оживленная критика в адрес России в его окружении говорит отом, что вопрос об отмене санкций теперь уже не обсуждается, пишет Bloomberg.Напомним, что во время своей предвыборной кампании и периодмежду выборами и инаугурацией Дональд Трамп нередко давал понять, чтособирается ослабить, а то и вовсе отменить антироссийские санкции. Сейчас такиезаявления в Вашингтоне уже не звучат: Трамп и его окружение будто воды в ротнабрали. Громкие заявления Трампа наподобие того, что Владимир Путин оказалсякрепким орешком, конечно не в счет.Так или иначе, но для определения контуров будущих отношенийРоссии и США следует дождаться встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным,которая, предположительно, может состояться в июне 2017 года на очередномсаммите G20.

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