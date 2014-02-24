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Кто мешает Трампу отменить санкции против России
5 апреля 2017, среда, 20:14 – СОЧИ-24
"В отношении России Трамп связан по рукам и ногам", —
заявил специалист по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд из шведской банковской
группы SEB. По мнению эксперта, Брюссель не ослабит санкции, прежде чем не
организует переговоры между Россией, ополченцами на востоке Украины и
правительством в Киеве. А без урегулирования внутриукраинского конфликта
Вашингтон тоже не сможет полноценно обратиться к теме налаживания отношений с Россией.
Такую точку зрения поддерживает все большее аналитиков, и
теперь многие придерживаются мнения, что в ближайший год ни от Вашингтона, ни
от Брюсселя послаблений по санкциям ждать не придется. Тем не менее, эксперт
Raiffeisen Bank International Гюнтер Дейбер полагает, что к началу 2018 года
можно ожидать формального смягчения санкций, потому что заинтересованность в их
окончательной отмене усилится как в
России, так и в США и Евросоюзе.
Сам Дональд Трамп лично никаких заявлений на эту тему не
делал, а все более оживленная критика в адрес России в его окружении говорит о
том, что вопрос об отмене санкций теперь уже не обсуждается, пишет Bloomberg.
Напомним, что во время своей предвыборной кампании и период
между выборами и инаугурацией Дональд Трамп нередко давал понять, что
собирается ослабить, а то и вовсе отменить антироссийские санкции. Сейчас такие
заявления в Вашингтоне уже не звучат: Трамп и его окружение будто воды в рот
набрали. Громкие заявления Трампа наподобие того, что Владимир Путин оказался
крепким орешком, конечно не в счет.
Так или иначе, но для определения контуров будущих отношений
России и США следует дождаться встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным,
которая, предположительно, может состояться в июне 2017 года на очередном
саммите G20.
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