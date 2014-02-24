Кто представит Путина на "коронации" Трампа

9 января 2017, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник.Москву на церемонии вступления в должностьДональда Трампа представит посол Россиив США Сергей Кисляк. Это утверждает источник в дипломатических кругах. "Никакихотклонений от протокола не предвидится. Россию на инаугурацииДональда Трампа будет представлять посол как это принятона протяжении многих лет в США на мероприятиях подобногоуровня", – сказал анонимный собеседник РИА Новости.Между тем встреча двух президентов на высшем уровневозможна не раньше вступления в должность Дональда Трампа. С таким заявлениемвыступил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.На вопрос о том, какой формат встречи лидеровдвух держав является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесьдля Москвы нет никакой принципиальной разницы.Ранее глава МИД России Сергей Лавров также говорил,что возможная встреча России и США на высшем уровне требуеттщательной подготовки и произойдет она после 20 января 2017 года. На этот деньнамечена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.Церемония начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. На ней будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.Ранее сообщалось, что инаугурацию посетит экс-президент США Билл Клинтонвместе со своей супругой Хиллари.Миллиардер,бизнесмен и медиамагнат, республиканец ДональдТрамп был избран президентом США на выборах, прошедших в ноябре 2016 года.В возрасте 70 лет он стал старейшим избранным президентом США, побив рекордРональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.

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