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Кто представит Путина на "коронации" Трампа

9 января 2017, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24

Кто представит Путина на "коронации" Трампа
Кто представит Путина на "коронации" Трампа
Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник.
Москву на церемонии вступления в должность
Дональда Трампа представит посол России
в США Сергей Кисляк. Это утверждает источник в дипломатических кругах. "Никаких
отклонений от протокола не предвидится. Россию на инаугурации
Дональда Трампа будет представлять посол как это принято
на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного
уровня", – сказал анонимный собеседник РИА Новости.
Между тем встреча двух президентов на высшем уровне
возможна не раньше вступления в должность Дональда Трампа. С таким заявлением
выступил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
На вопрос о том, какой формат встречи лидеров
двух держав является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь
для Москвы нет никакой принципиальной разницы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров также говорил,
что возможная встреча России и США на высшем уровне требует
тщательной подготовки и произойдет она после 20 января 2017 года. На этот день
намечена инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.Церемония начнется в полдень по местному времени (20:00 мск) у здания Капитолия. На ней будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.
Ранее сообщалось, что инаугурацию посетит экс-президент США Билл Клинтон
вместе со своей супругой Хиллари.
Миллиардер,
бизнесмен и медиамагнат, республиканец Дональд
Трамп был избран президентом США на выборах, прошедших в ноябре 2016 года.
В возрасте 70 лет он стал старейшим избранным президентом США, побив рекорд
Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
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Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
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Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
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сегодня, 16:45
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