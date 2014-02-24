Кто управляет Дианой Шурыгиной

4 апреля 2017, вторник, 16:43 – СОЧИ-24



Кто управляет Дианой Шурыгиной

Очередная шумиха поднялась вокруг скандально известной уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной. Инстаграм-блогер Лиза Громова обвинила девушку в том, что она взяла деньги за рекламу, а потом перестала выходить на связь.По словам обманутой уроженки Мурманска, она обратилась к Шурыгиной с просьбой опубликовать рекламный пост на своей странице в Instagram. Лиза планировала раскрутить свой профиль с помощью интерактивной игры. Фолловеры Дианы должны были подписаться на предлагаемый аккаунт в обмен на лайки. За то, чтобы пост провисел на ее странице 3-4 часа, Шурыгина назначила цену в 2500 рублей. Однако как только Лиза перевела ей деньги с помощью системы "электронный кошелек", Диана перестала отвечать на сообщения, а потом и вовсе забанила девушку, передает Life.ru. "Я ей скинула деньги за рекламу, она должна была выложить пост, но потом перестала просто отвечать на сообщения и в итоге заблокировала меня. Она должна понести ответственность за это", – пожаловалась расстроенная Лиза. Сама же Шурыгина заявила, что ее страница в Instagram взломана и ею уже месяц управляет хакер. Мать девушки также подтвердила информацию о том, что они не могут вернуть доступ к аккаунту уже несколько недель. Тем не менее ни на одной из своих страниц в соцсети Диана не указала эту информацию. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана ведет себя слишком раскованно.

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