Курильщикам подготовили новые запреты

6 марта 2017, понедельник, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Курильщикам подготовили новые запреты

Курильщиков ждут очередные ограничения и рост затрат на пагубную привычку. Тех же, кто желает бросить курить, собираются лечить от зависимости бесплатно.Лечение табачной зависимости планируют включить в программу обязательногомедицинского страхования (ОМС), а лекарства – в перечень жизненно важных. РазработаннаяМинздравом антитабачная концепция рассчитана на срок с 2017 по 2022 год.Согласно документу, родившиеся после 2015 года дети вообще недолжны иметь доступ к курению. "Не обязательно все должно случиться к 2022году, но для того, чтобы цель стала реальной, нужно создать условия", – цитируетакадемика РАН, заслуженного врача России и члена комитета Госдумы по охранездоровья Николая Герасименко "Росбалт".Также предлагается дополнить перечень "запретных" для курения зон.Туда войдут коммунальные квартиры и подземные переходы. Еще один важный пункт –создание негативного образа курильщика.Помимо этого,органы власти обяжут информировать на своих сайтах о любых договоренностях стабачными компаниями. А чиновников, которые лоббируют интересы табачников, ведядела "по темному", может ждать административная ответственность.Также, по словам ведущего научного сотрудника Государственногонаучно-исследовательского центра профилактической медицины Маринэ Гамбарян, планируетсяувеличить предупреждения на пачках сигарет, запретить использованиеароматизаторов, ограничить места продаж и навести порядок с электроннымисигаретами. Новая антитабачная концепция ставит своей задачей к 2022 году добиться сниженияпотребления табака до 25%.В свою очередь, заместитель директора НИИ пульмонологии Федеральногомедико-биологического агентства России Галина Сахарова рассказала, что в новомдокументе делается еще больший упор на то, что курение является болезнью,а не шалостью или привычкой. Она отметила, что государство несет долю ответственности за курильщиков.По мнению Сахаровой, будет правильно, если оно возьмет на себя частьтрат на лечение. "Многие считают, что лечить курильщиков, которые получают отболезни удовольствие – не государственное дело. Наркомания – тожеболезнь от удовольствия, только наркотики не продаются в магазинах, нерекламируются", – заявила специалист.В качестве еще одной меры по борьбе с курением предлагается увеличить акцизные ставки. Этот вопрос оказалсянаиболее спорным среди экспертов. По словам Герасименко, к 2022 году акцизыдолжны подняться до среднеевропейских 2 евро. В этом случае пачка сигарет будетстоить порядка 250 рублей.А вот Минфин иФАС отнеслись к идее повысить стоимость акцизов настороженно. По словамзаместителя начальника Контрольно-финансового управления ФАС России НаталииИсаевой, оба ведомства опасаются, что резкое повышение ставки акцизов можетпривести к увеличению объемов ввоза нелегальной продукции из стран ЕАЭС. В свою очередь, Герасименко убежден, что противники повышения акцизов лоббируют интересытабачных компаний.

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