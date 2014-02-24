Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец

6 марта 2017, понедельник, 17:01 – ИА СОЧИ-24



Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда.Как отметила Кузнецова, важную роль в освобождении Чудновец сыграла общественная позиция. "Многие недоумевали по поводу этого решения", – сказала уполномоченный по правам ребенка. При этом она отметила, что в результате вступившего в силу приговора под угрозой была судьба малолетнего ребенка Чудновец. "Осуждение мамы грозило ему пребыванием в детском доме. Самое главное, что теперь суд принял решение, благодаря которому ситуация исправлена: виновные наказаны, а мама вернется к ребенку", – прокомментировала ситуацию Кузнецова.Ранее Евгения Чудновец была признана виновной за распространение детской порнографии. Как сообщалось, она сделала репост видеоролика в одной из соцсетей, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Судя по видео, он подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чудновец же сделала репост записи, чтобы привлечь внимание общественности к факту жестокого обращения с ребенком.Стоит отметить, что изначально прокурор требовал для подсудимой пяти лет лишения свободы. Суд же приговорил ее к шести месяцам заключения. Дело вызвало широкий общественный резонанс, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить объективность дела Чудновец. В декабре прошлого года Курганский областной суд снизил срок заключения бывшей воспитательнице до пяти месяцев. После этого Генпрокуратура направила в Верховный суд кассационное представление о пересмотре приговора.

СОЧИ 24