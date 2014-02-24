Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда. Как отметила Кузнецова, важную роль в освобождении Чудновец сыграла общественная позиция. "Многие недоумевали по поводу этого решения", – сказала уполномоченный по правам ребенка. При этом она отметила, что в результате вступившего в силу приговора под угрозой была судьба малолетнего ребенка Чудновец. "Осуждение мамы грозило ему пребыванием в детском доме. Самое главное, что теперь суд принял решение, благодаря которому ситуация исправлена: виновные наказаны, а мама вернется к ребенку", – прокомментировала ситуацию Кузнецова. Ранее Евгения Чудновец была признана виновной за распространение детской порнографии. Как сообщалось, она сделала репост видеоролика в одной из соцсетей, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. Судя по видео, он подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чудновец же сделала репост записи, чтобы привлечь внимание общественности к факту жестокого обращения с ребенком.Стоит отметить, что изначально прокурор требовал для подсудимой пяти лет лишения свободы. Суд же приговорил ее к шести месяцам заключения. Дело вызвало широкий общественный резонанс, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить объективность дела Чудновец. В декабре прошлого года Курганский областной суд снизил срок заключения бывшей воспитательнице до пяти месяцев. После этого Генпрокуратура направила в Верховный суд кассационное представление о пересмотре приговора.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»