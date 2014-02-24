ЛДПР увязла в конфликте в Рузе

17 марта 2017, пятница, 18:59 – ИА СОЧИ-24



ЛДПР увязла в конфликте в Рузе

Снятие с предстоящих выборов в Рузском районе Подмосковья всего списка ЛДПР – внутренне дело этой партии. Так считает секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил всем партиямизложить свою точку зрения по поводу ситуации с выборами в Рузском районеПодмосковья. Парламентарий предложил каждой из партий представить свою точкузрения на эту непростую ситуацию.По его мнению, снятие всего списка кандидатов от ЛДПР вРузском районе, произошедшее в связи с подачей заявлений об исключении болееполовины кандидатов от партии, является внутренним делом либерал-демократов."Мы понимаем сегодня, что это внутренние проблемы однойиз старейших партий в стране, ЛДПР, и все поправки, которые связаны сизменением законодательства, может внести каждый из присутствующих здесьдепутатов", – сказал Неверов на расширенном заседании комитета Госдумы пофедеративному устройству и вопросам местного самоуправления, посвященномвыборам в Рузе."Мы сожалеем, что этот внутренний конфликт не позволилЛДПР принять участие в выборах".Ранее глава этого комитета, депутат от ЛДПР Алексей Диденкопредложил отменить или смягчить норму, согласно которой партия снимается свыборов в случае выбытия более 50% зарегистрированных кандидатов. При этом вкомитете не обнаружил факт давления на кандидатов от ЛДПР, снявшихся с выборовв Рузском районе.На заседании комитета депутат от "Единой России"Дмитрий Вяткин отметил, что, по его мнению, нет никаких оснований для принятиямер реагирования на эту ситуацию, поскольку из тех объяснений, которые можнобыло услышать от участников этого конфликта, кандидаты от ЛДПР снялись свыборов добровольно и ни один не заявил о давлении на него. "Наверное, этовсе-таки внутреннее дело наших коллег из ЛДПР", – сказал парламентарий.Присутствующий на заседании комитета член Центральнойизбирательной комиссии Николай Левичев в свою очередь отметил, что не видитоснований для каких-то дополнительных проверок.В Рузском районе был снят с предстоящих 26 марта 2017 года выборовпартийный список кандидатов в депутаты от партии ЛДПР. 15 марта послеэмоционального выступления Жириновского в Думе, часть которого была посвященаэтой теме, фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний Госдумы.СпикерГосдумы Вячеслав Володин заявил, что представители всех остальных фракцийпредложили Жириновскому извиниться. Сегодня Жириновский выступил с трибуны Думыи оправдался за грубости, сказанные два дня назад.

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