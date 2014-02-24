Любимые занятия политических пенсионеров

20 января 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24



Любимые занятия политических пенсионеров

Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный.Барак Обама – человек многогранный, проявил способности вразных сферах деятельности. Кроме руководства американцами и выступлений сречами по разным поводам, это еще, к примеру, и уникальный талант к составлениюплейлистов. Благодаря ему экс-президент может даже остаться при своем титуле: каксообщается, гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил Обамепозицию "президента плейлистов".Не чуждается утонченная натура Обамы и сфер высокихтехнологий. Некоторые наблюдатели прочат бывшему американскому лидеру карьеру вСиликоновой долине (не зря же он так часто туда ездил в бытность президентом),другие считают: пойдет в космическую отрасль. Главное – с выбором можно неторопиться: уже с февраля на счет Барака Обамы начнет поступать пенсия (200тысяч долларов в год). Кроме того, американские налогоплательщики покроют егорасходы на содержание персонала, охрану, транспорт и питание. Не пропадет экс-президент даже в том случае, если впредпринимательской сфере у него ничего не срастется. Всегда остается такойисточник дохода, как лекции на тему "Как стать президентом США" илиподработка свадебным генералом. Крупнейшие банки и фонды используютотставных политиков для продвижения своих интересов и привлечения инвесторов. Запримерами далеко ходить не надо. Так, мало кто отказывается от фото и обеда сэкс-президентом США Джорджем Бушем – старшим или бывшим британским премьеромДжоном Мейджором. Используют и связи "отставников" в кругахполитической элиты. Суммы гонораров, надо сказать, астрономические.А уж лекции – наиболее распространенная практика дляотошедших от дел политиков. Крупнейший специалист в этом нелегком деле – экс-президентСША Билл Клинтон. Он, кстати, самый высокооплачиваемый оратор в мире. По даннымамериканских СМИ, в 2002 году он прочел 60 лекций и в среднем получил за каждуюиз них по 159 тысяч долларов. Особенно интенсивно политику пришлось поработатьв феврале прошлого года, зато доход за месяц составил полтора миллиона. ГонорарыБилла резко возросли, когда его супруга Хиллари возглавила Госдепартамент. Какмужу госсекретаря Клинтону платили полмиллиона за выступление.Джордж Буш-младший тоже подрабатывает лекциями. Неплохой доход принесла ему книга мемуаров под названием "Поворотные моменты", которая вышла в 2010 год. Кроме того, экс-президент занимается живописью. Он как-то рассказал, что для совершенствования своего мастерства нанял педагога, и в будущем надеется нарисовать портреты знакомых ему мировых лидеров – в том числе Владимира Путина. Да уж, искусство притягивает бывших политиков. Первый иединственный президент СССР отошел от дел в декабре 1991 года. А через два годаон уже снимался в кино: сыграл Горбачева в картине Вима Вендерса "Такдалеко, так близко!". Позже экс-президент ушел из большого кино вавторское (рекламу): рекламировал сеть Pizza Hut, национальные железные дорогиАвстрии и дорожные аксессуары Louis Vuitton.Европейские "эксы" тоже не бедствуют. Так. выступлениебывшего канцлера Герхарда Шредера обходится благодарным слушателям в сумму от50 тысяч до 75 тысяч евро. И это еще "бюджетный" вариант – посравнению с Тони Блэром, удовольствие послушать которого стоит 200 тысяч евро.Выступление бывшего французского лидера Николя Саркози обходится еще дороже. Хоть в народе популярность его неуклонно падает, меньше чем за 250 тысяч евро бывший президент лекций не читает.

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