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Любимые занятия политических пенсионеров

20 января 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24

Любимые занятия политических пенсионеров
Любимые занятия политических пенсионеров
Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный.
Барак Обама – человек многогранный, проявил способности в
разных сферах деятельности. Кроме руководства американцами и выступлений с
речами по разным поводам, это еще, к примеру, и уникальный талант к составлению
плейлистов. Благодаря ему экс-президент может даже остаться при своем титуле: как
сообщается, гендиректор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил Обаме
позицию "президента плейлистов".Не чуждается утонченная натура Обамы и сфер высоких
технологий. Некоторые наблюдатели прочат бывшему американскому лидеру карьеру в
Силиконовой долине (не зря же он так часто туда ездил в бытность президентом),
другие считают: пойдет в космическую отрасль. Главное – с выбором можно не
торопиться: уже с февраля на счет Барака Обамы начнет поступать пенсия (200
тысяч долларов в год). Кроме того, американские налогоплательщики покроют его
расходы на содержание персонала, охрану, транспорт и питание. Не пропадет экс-президент даже в том случае, если в
предпринимательской сфере у него ничего не срастется. Всегда остается такой
источник дохода, как лекции на тему "Как стать президентом США" или
подработка свадебным генералом. Крупнейшие банки и фонды используют
отставных политиков для продвижения своих интересов и привлечения инвесторов. За
примерами далеко ходить не надо. Так, мало кто отказывается от фото и обеда с
экс-президентом США Джорджем Бушем – старшим или бывшим британским премьером
Джоном Мейджором. Используют и связи "отставников" в кругах
политической элиты. Суммы гонораров, надо сказать, астрономические.А уж лекции – наиболее распространенная практика для
отошедших от дел политиков. Крупнейший специалист в этом нелегком деле – экс-президент
США Билл Клинтон. Он, кстати, самый высокооплачиваемый оратор в мире. По данным
американских СМИ, в 2002 году он прочел 60 лекций и в среднем получил за каждую
из них по 159 тысяч долларов. Особенно интенсивно политику пришлось поработать
в феврале прошлого года, зато доход за месяц составил полтора миллиона. Гонорары
Билла резко возросли, когда его супруга Хиллари возглавила Госдепартамент. Как
мужу госсекретаря Клинтону платили полмиллиона за выступление.Джордж Буш-младший тоже подрабатывает лекциями. Неплохой доход принесла ему книга мемуаров под названием "Поворотные моменты", которая вышла в 2010 год. Кроме того, экс-президент занимается живописью. Он как-то рассказал, что для совершенствования своего мастерства нанял педагога, и в будущем надеется нарисовать портреты знакомых ему мировых лидеров – в том числе Владимира Путина. Да уж, искусство притягивает бывших политиков. Первый и
единственный президент СССР отошел от дел в декабре 1991 года. А через два года
он уже снимался в кино: сыграл Горбачева в картине Вима Вендерса "Так
далеко, так близко!". Позже экс-президент ушел из большого кино в
авторское (рекламу): рекламировал сеть Pizza Hut, национальные железные дороги
Австрии и дорожные аксессуары Louis Vuitton.Европейские "эксы" тоже не бедствуют. Так. выступление
бывшего канцлера Герхарда Шредера обходится благодарным слушателям в сумму от
50 тысяч до 75 тысяч евро. И это еще "бюджетный" вариант – по
сравнению с Тони Блэром, удовольствие послушать которого стоит 200 тысяч евро.
Выступление бывшего французского лидера Николя Саркози обходится еще дороже. Хоть в народе популярность его неуклонно падает, меньше чем за 250 тысяч евро бывший президент лекций не читает.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:01
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