Любящая обниматься собака стала звездой Сети

15 февраля 2017, среда, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Золотистый ретривер по кличке Лубутина стал настоящей звездой соцсетей благодаря своему чрезмерно дружелюбному нраву. Дело в том, что собака очень любит обниматься с окружающими.Всякий раз, когда хозяин Луби Сезар Фернандес-Чавес выгуливает свою любимицу в окрестностях Манхэттена, он тратит на это гораздо больше времени, чем планировал. А все из-за этого, что пятилетний ретривер не сдвинется с места, если кого-нибудь не заключит в свои объятия, пишет The Huffington Post. Обычно очаровашка Луби садится, прислоняется к ноге хозяина или какого-нибудь прохожего и обнимает ее двумя передними лапами. Необычная особенность собаки уже сделала ее настоящей звездой Сети. Так, на страничку Луби в Instagram уже подписаны более 96 тысяч пользователи. Житель Нью-Йорка приходят в восторг, если им посчастливится встретить нежного ретривера на улице и всегда с удовольствием делают с ним фото. Как рассказал хозяин Луби, его собака очень быстро находит подход к любому незнакомцу и чувствует себя рядом с ним в безопасности. "Обычно я говорю людям: "Будьте готовы, сейчас вас будут обнимать". И они волнуются – в хорошем смысле этого слова", – говоритФернандес-Чавес. По словам мужчины. необычную любовь к прикосновениям Луби стала проявлять еще щенком. Правда, сначала ей нравилось давать лапу хозяину. "Тогда я подумал, что как-то это странно. С кем я тут гуляю, с королевой Елизаветой? Она была вся из себя такая сеньора, настоящая леди", – вспоминает Фернандес-Чавес. Хозяин Луби подчеркивает, что никогда не учил своего питомца обниматься. По его мнению, эта особенность – часть индивидуальности ретривера. А еще он связывает любвеобильность Луби с тем, что она выросла в Латинской Америке. "Просто она увлекающаяся натура", – говорит мужчина.

СОЧИ 24