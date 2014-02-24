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Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги

2 марта 2017, четверг, 17:16 – ИА СОЧИ-24

Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги
Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги
Ученые выяснили, как размер человеческого зрачка влияет на доверие. Оказывается, люди охотнее отдают деньги партнерам с расширенными зрачками.
Открытие сделали голландские психологи. В результате
исследований они установили, как влияет диаметр зрачка на степень доверия между
людьми. Также они выяснили, происходят ли изменения этого влияния в результате
введения гормона окситоцина, который повышает степень доверия даже между
незнакомцами.
В исследовании участвовали 59 студентов в возрасте 22
лет обоих полов. Они должны были решить, какую сумму денег отдать виртуальным
партнерам. В качестве них выступали лица голландцев или японцев на экране компьютера,
сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.
Партнеру можно было отдать два, четыре, шесть евро или
не давать ничего. Их просили представить, что их партнеры с экрана тоже дают им
свои деньги, но не сообщали, сколько.
Во время эксперимента зрачки людей с экрана мониторов
были то сужены, то имели средний размер, то расширялись. Перед опытом всем
давали назальный спрей в одинаковых баллончиках без этикетки. В половине
содержался окситоцин, половина была пустышкой.
Оказалось,
что и юноши, и девушки больше доверяли тем, у кого зрачки расширялись. И все охотнее
отдавали больше денег человеку своей национальности. Введение окситоцина на
общую тенденцию заметно не повлияло.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Примерно 25% сладкой продукции, продающейся в российских магазинах под видом шоколада, содержит более дешевые эквиваленты какао-масла, чем того требуют стандарты. Такой товар не является шоколадом и должен называться "шоколадным продуктом"...»

сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
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