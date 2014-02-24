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Лукашенко нанес коварный удар по России

15 марта 2017, среда, 12:44 – ИА СОЧИ-24

Лукашенко нанес коварный удар по России
Лукашенко нанес коварный удар по России
Белоруссия решила отказаться от "излишних объемов" нефти, поставляемой из России. Об этом сообщило белорусское издание Tut.by со ссылкой на источники в руководстве страны.
"В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний", – цитирует Tut.by одного из своих источников. В ведомстве объяснили это наличием достаточного количества перерабатываемой в Белоруссии нефти.Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко нашел замену поставляемой из России нефти. Новым источником черного золота для Минска стал Иран. По некоторым сведениям, "Белоруснефть" еще в конце февраля закупила 50 тысяч тонн сырья у Национальной иранской нефтяной компании. При этом эксперты отметили, что поиск новых источников черного золота – логический шаг белорусского руководства после того, как Лукашенко начал обвинять Москву в ведении "недружественной" энергетической политики по отношению к Минску. Однако в то же время аналитики уверены, что полностью заменить российскую нефть иранской или любой другой у Белоруссии не получится.
Так, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, которое он ранее высказал в комментарии изданию EADaily, в любом случае замещение российской нефти иранскими источниками совершенно нереализуемо. По его словам, те же 80 тысяч тонн – это ничтожно малое количество по сравнению с 24 миллионами, которые Белоруссия получала от России. Тем не менее Лукашенко явно намерен и дальше пытаться осложнить отношения с Россией, в том числе ища новые источники получения черного золота. "Белоруснефть" – хорошая компания с передовыми технологиями. В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран – договариваемся", – заявил в прошлом месяце глава белорусского государства. Тогда же на своей пресс-конференции он добавил, что Белоруссия вполне может обойтись без российского черного золота. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо заявил Лукашенко. Кризис во взаимоотношениях двух стран начался в конце прошлого года, когда Минск потребовал у Москвы снизить цены на газ. В ответ Россия заявила, что не собирается предоставлять скидку Белоруссии, поскольку та накопила значительный объем задолженностей за голубое топливо.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»

сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»

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сегодня, 14:30
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Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе...»

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