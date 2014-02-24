Лукашенко нанес коварный удар по России

Белоруссия решила отказаться от "излишних объемов" нефти, поставляемой из России. Об этом сообщило белорусское издание Tut.by со ссылкой на источники в руководстве страны. "В Министерстве энергетики считают нецелесообразным поставки крупных партий российских нефтепродуктов (в частности, дизельного топлива) в адрес белорусских компаний", – цитирует Tut.by одного из своих источников. В ведомстве объяснили это наличием достаточного количества перерабатываемой в Белоруссии нефти.Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко нашел замену поставляемой из России нефти. Новым источником черного золота для Минска стал Иран. По некоторым сведениям, "Белоруснефть" еще в конце февраля закупила 50 тысяч тонн сырья у Национальной иранской нефтяной компании. При этом эксперты отметили, что поиск новых источников черного золота – логический шаг белорусского руководства после того, как Лукашенко начал обвинять Москву в ведении "недружественной" энергетической политики по отношению к Минску. Однако в то же время аналитики уверены, что полностью заменить российскую нефть иранской или любой другой у Белоруссии не получится. Так, по мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, которое он ранее высказал в комментарии изданию EADaily, в любом случае замещение российской нефти иранскими источниками совершенно нереализуемо. По его словам, те же 80 тысяч тонн – это ничтожно малое количество по сравнению с 24 миллионами, которые Белоруссия получала от России. Тем не менее Лукашенко явно намерен и дальше пытаться осложнить отношения с Россией, в том числе ища новые источники получения черного золота. "Белоруснефть" – хорошая компания с передовыми технологиями. В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран – договариваемся", – заявил в прошлом месяце глава белорусского государства. Тогда же на своей пресс-конференции он добавил, что Белоруссия вполне может обойтись без российского черного золота. "Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – гордо заявил Лукашенко. Кризис во взаимоотношениях двух стран начался в конце прошлого года, когда Минск потребовал у Москвы снизить цены на газ. В ответ Россия заявила, что не собирается предоставлять скидку Белоруссии, поскольку та накопила значительный объем задолженностей за голубое топливо.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»