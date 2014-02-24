Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

9 января 2017, понедельник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств. Теперь для поездок в страну на протяжении менее чем пяти дней им не потребуется виза, достаточно будет иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, необходимый запас денег и медицинский страховой полис. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.Граждане Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа также смогут воспользоваться этим предложением. Однако от них поребуется также наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны, а также билет, подтверждающий их отбытие в течение пяти дней. Новые правила также охватывают такие категории, как неграждане в Латвии и лица без гражданства в Эстонии."Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", – говорится в сообщении на официальном сайте президента Белоруссии. Указ вступает в силу спустя месяц после официального опубликования.

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