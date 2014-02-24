Лукашенко похвастался перед НАТО российской армией

20 марта 2017, понедельник, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Лукашенко похвастался перед НАТО российской армией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное неоднозначное заявление, так или иначе касающееся отношений Москвы и Минска. Он пригласил на предстоящие российско-белорусские военные учения "Запад-2017" представителей НАТО.Лукашенко раскрыл замысел предстоящих осенью 2017 года маневрови заявил, что они должны пройти максимально прозрачно не только для друзей поСНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Белорусский лидер отметил, что отСевероатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать научениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.Глава государства также потребовал от своих военных предоставитьему оценку эффективности военного сотрудничества с российской стороной. Онпояснил, что если в этой сфере существуют какие-либо проблемы, они будутобозначены перед руководством России во время заседания Высшегогосударственного совета. Президент также поинтересовался задачами совместных учений, районами их проведения и составом войск."Вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собираетсясворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникшихразногласий в других сферах", – заявил Лукашенко. По его словам, сложностив отношениях Москвы и Минска не должнывлиять на вопрос обороноспособности общих рубежей.Такие противоречивые заявления наталкивают намысль, что президент Белоруссии продолжает двойную игру, чтобы угодитьи России, и Западу. Резко обострившиеся отношения с Москвой Лукашенко пытаетсянивелировать заигрыванием с НАТО. Иначе как еще объяснить его желание пригласить наблюдателей из Североатлантическогоальянса на сугубо внутренние маневры со своим ближайшим партнером.Военные эксперты отмечают, что российско-белорусскиеучения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие вЕвропе заявления об опасности агрессии со стороны России. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" России и Белоруссии являютсядемонстративной подготовкой к войне с Западом.В конце февраля 2017 года министр обороны Белоруссии АндрейРавков прокомментировал сообщения СМИ о передислокации большого числароссийской военной техники в республику в рамках учений "Запад-2017", назвав ихистерией экспертов. Он добавил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместныеманевры не несут.

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