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Лукашенко похвастался перед НАТО российской армией
20 марта 2017, понедельник, 13:44 – ИА СОЧИ-24
Лукашенко раскрыл замысел предстоящих осенью 2017 года маневров
и заявил, что они должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по
СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Белорусский лидер отметил, что от
Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать на
учениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.
Глава государства также потребовал от своих военных предоставить
ему оценку эффективности военного сотрудничества с российской стороной. Он
пояснил, что если в этой сфере существуют какие-либо проблемы, они будут
обозначены перед руководством России во время заседания Высшего
государственного совета. Президент также поинтересовался задачами совместных учений, районами их проведения и составом войск.
"Вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается
сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших
разногласий в других сферах", – заявил Лукашенко. По его словам, сложности
в отношениях Москвы и Минска не должны
влиять на вопрос обороноспособности общих рубежей.
Такие противоречивые заявления наталкивают на
мысль, что президент Белоруссии продолжает двойную игру, чтобы угодить
и России, и Западу. Резко обострившиеся отношения с Москвой Лукашенко пытается
нивелировать заигрыванием с НАТО. Иначе как еще объяснить его желание пригласить наблюдателей из Североатлантического
альянса на сугубо внутренние маневры со своим ближайшим партнером.
Военные эксперты отмечают, что российско-белорусские
учения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в
Европе заявления об опасности агрессии со стороны России. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" России и Белоруссии являются
демонстративной подготовкой к войне с Западом.
В конце февраля 2017 года министр обороны Белоруссии Андрей
Равков прокомментировал сообщения СМИ о передислокации большого числа
российской военной техники в республику в рамках учений "Запад-2017", назвав их
истерией экспертов. Он добавил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместные
маневры не несут.
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