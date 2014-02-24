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Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками

20 марта 2017, понедельник, 08:45 – ИА СОЧИ-24

Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками
Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками
Поставки фруктов из Польши в Белоруссию за год выросли в разы, свидетельствует статистика. Специалисты уверены, что большую их часть вскоре можно будет увидеть на российских прилавках.
Настоящий фруктовый бум случился в Белоруссии после того, как Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении стран Евросоюза. "Количество продукции в поставках не соответствует объему увеличения производства внутри Белоруссии", – цитирует газета "Известия" главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.Для специалистов очевидно, что Минск делал закупки за границей и осуществлял реэкспорт восточному соседу. Только с начала 2017 года надзорное ведомство сообщило по меньшей мере о десяти случаях незаконного ввоза продукции из Польши. "Стоимость польских продуктов ниже, чем российских", – пояснил директор по развитию "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков."Чтобы разрешить проблему реэкспорта запрещенных к ввозу продуктов, необходимо создать экономически равные условия для иностранных и отечественных производителей. Евросоюз оказывает существенную государственную поддержку местным аграриям, что значительно снижает стоимость продукции. В России такой поддержки пока нет", – добавил он.Над Россией снова нависла угроза оказаться буквально заваленной яблоками, грушами и другими фруктами из Польши, которые попадут на ее рынки через Белоруссию. По данным Национального статистического комитета республики, в 2016 году страна ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш, в сравнении с 2015-м. Польского сельдерея Минск закупил в 40 раз больше, чем обычно. Поставки перца выросли в 5,5 раза, грибов – в пять раз.Эксперты уверены: такие объемы нужны не для внутреннего рынка Белоруссии. Однако серьезных препятствий для этой схемы российские надзорные органы создать не могут. "Сложно проследить, откуда пришла продукция в случае ее переупаковки. Для того чтобы найти хоть какие-то зацепки, приходится проводить большую работу", – признали в Россельхознадзоре."Если белорусские недобросовестные поставщики все идеально переупаковали, сфабриковали документы и поставили на них официальные печати, мы ничего не можем сделать", – добавили в ведомстве. "Остановить партию поставок можно, если продукция ввозится в неупакованном виде и переделываются только документы", – заключил Востриков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:30
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сегодня, 09:14
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сегодня, 08:58
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