Лужков обвел киллера Саакашвили вокруг пальца

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал сообщение о возможном намерении Михаила Саакашвили в 2004 году уничтожить его. Лужков посоветовал экс-президенту Грузии обратиться к врачам. Бывший столичный градоначальник высказался по поводу информации, что Саакашвили приказал потопить судно, на котором он был вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Лужков не стал отрицать, что экс-президент Грузии его ненавидел.Сообщения о возможном потоплении судна Лужков назвал ересью. "Ненависть Саакашвили ко мне была, и была очень такая, я бы сказал, глубокая. Но чтобы вот так, из-за одного, двоих может – только меня и Жириновского – утопить через торпеду, которая выпущена по кораблю или лодке, которая не является военной, – полная ересь", – цитирует экс-мэра Москвы Life.ru.Лужков заявил, что Саакашвили следует обратиться к врачам, потому что он ненормальный. "Ненормальность у этого человека очевидна, в его голове все могло привидеться, созреть самое дикое и несуразное", – заявил бывший мэр столицы. При этом Лужков, не исключая возможного намерения Саакашвили его уничтожить, пояснил, что никогда не был с Жириновским на борту корабля, направлявшегося в Абхазию. "Когда Саакашвили не дал мне возможность прилететь в Абхазию нормальным образом, я туда тайком пробирался через Турцию", – рассказал Лужков. Таким образом он обвел вокруг пальца экс-президента Грузии, нарушив его безумные планы. Напомним, ранее бывший замкомандующего ВМС Грузии Виктор Челидзе заявил, что в августе 2004 года Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту.
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