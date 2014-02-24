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Лужков в реанимации почувствовал себя лучше
24 декабря 2016, суббота, 15:45 – ИА СОЧИ-24
О позитивной динамике в состоянии Лужкова сообщил один из медработников, знакомый с ходом лечения. "Он
уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в
обычную палату", – рассказал сотрудник больницы "Интерфаксу" сегодня, 24 декабря. Он также отметил,
что бывшего мэра столицы планируют выписать уже к Новому году, чтобы Лужков
смог встретить праздник с семьей.
Напомним,
о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря.
Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приема
лекарства во время визита в МГУ.
Сначала
врачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннего
кровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэр
перенес клиническую смерть.
Позднее
Лужков сам прокомментировал состояние своего здоровья. "Все
эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", -
заявил он. При этом бывший мэр рассказал, что врачи поставили ему серьезный диагноз
– воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции.
Источник:
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