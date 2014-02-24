Лужков в реанимации почувствовал себя лучше

24 декабря 2016, суббота, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Лужков в реанимации почувствовал себя лучше

Состояние здоровья госпитализированного накануне экс-мэра Москвы Юрия Лужкова улучшилось. Скоро его переведут из реанимации в обычную палату.О позитивной динамике в состоянии Лужкова сообщил один из медработников, знакомый с ходом лечения. "Онуже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации вобычную палату", – рассказал сотрудник больницы "Интерфаксу" сегодня, 24 декабря. Он также отметил,что бывшего мэра столицы планируют выписать уже к Новому году, чтобы Лужковсмог встретить праздник с семьей.Напомним,о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря.Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приемалекарства во время визита в МГУ.Сначалаврачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннегокровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэрперенес клиническую смерть.ПозднееЛужков сам прокомментировал состояние своего здоровья. "Всеэти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", -заявил он. При этом бывший мэр рассказал, что врачи поставили ему серьезный диагноз– воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции.

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