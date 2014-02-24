Ляшко боится лететь в гости к Трампу

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал, что он приглашен на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. При этом он может не полететь на церемонию из-за страха турбулентности. "Я был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа. Не знаю, полечу ли, боюсь турбулентности. Последний раз был в Америке в 2001 году, на первой инаугурации Буша-младшего", – написал в социальной сети Facebook Олег Ляшко.Напомним, в 2016 году депутат Верховной Рады выразил надежду, что республиканец впоследствии станет менее лояльным к президенту России Владимиру Путину. "Президент Трамп будет обязан проводить только ту политику, которая отвечает национальным интересам США. Один из таких жизненных долгосрочных интересов Соединенных Штатов – сильная и независимая Украина", – заявил лидер Радикальной партии.После появления результатов президентских выборов в США Олег Ляшко в социальной сети Facebook назвал победу Дональда Трампа "катастрофой". Однако позднее его пост был удален. Между тем стало известно, кто станет представителем Кремля на инаугурации Дональда Трампа. Источник в дипломатических кругах заявил, что церемонию посетит посол России в США Сергей Кисляк."Никаких отклонений от протокола не предвидится. Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня", – заявил источник.
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По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
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Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»