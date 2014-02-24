ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

13 марта 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24

Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко
Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ).
По словам депутата, он также считает преступным молчание премьер-министра страны Владимира Гройсмана, председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и главы Министерства финансов Александра Данилюка. Соответствующий пост лидер Радикальной партии разместил на своей странице в Facebook.Политик отметил, что правительство по каким-то причинам не желает обнародовать меморандум, который недавно был подписан с МВФ. По словам Ляшко, руководители украинского государства должны в кратчайшие сроки объявить об условиях, на которых официальный Киев поставил свою подпись под соглашением. Депутат Верховной рады не исключил, что в документе могут содержаться требования о продаже украинских земельных ресурсов иностранным лицам, повышении пенсионного возраста и увеличении коммунальных тарифов, а также урезании социальных расходов.
В свою очередь лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в МВФ знают о колоссальном уровне коррупции на Украине, а также о том, что вся власть в стране сосредоточена в руках маленькой группы людей. "Это доклад МВФ, его проект, который будет объявлен 20 марта на борде МВФ, посвященном украинскому вопросу. Треть доклада посвящена мегакоррупции в Украине", – сказала политик. По ее словам, во второй части доклада прямо говорится о клановом управлении страной. При этом она отметила, что нынешняя структура власти грозит Украине катастрофой. Рецепт спасения, по ее словам, заключается в демонтаже нынешней властной верхушки на Украине. Политик уверена, что первыми должны быть сняты со своих должностей премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Ранее МВФ распространил заявление, в котором говорилось о достижении соглашения с украинскими властями по вопросам предоставления Киеву нового транша в размере миллиарда долларов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято после 20 марта. Эксперты, между тем, критикуют политику руководства Украины. По их словам, новые кредиты идут на оплату ранее взятых, при этом МВФ постоянно требует урезать социальные расходы, что приводит лишь к дальнейшему обнищанию граждан страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru..»

сегодня, 16:29
Женщина умерла после пластической операции в Москве

Спустя день после проведенной пластической операции в одной из клиник Москвы скончалась 48-летняя пациентка..»

сегодня, 16:15
Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы

В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

сегодня, 15:01
Найден новый способ выявить ВИЧ

Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:29
Российского спортсмена обокрали в Домодедово

У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru..»

сегодня, 16:29
Женщина умерла после пластической операции в Москве

Спустя день после проведенной пластической операции в одной из клиник Москвы скончалась 48-летняя пациентка..»

сегодня, 16:15
Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»

сегодня, 16:15
Нежный преступник ограбил офис микрозаймов в Москве

На один из столичных офисов микрозаймов напал вооруженный ножом грабитель. Необычно в этом преступлении то, что злоумышленник оказался очень вежливым...»

сегодня, 16:13
Грузчики украли из "Детского мира" Lego на 10 млн

Банда грузчиков и кладовщиков похитила из "Детского мира" комплекты конструкторов Lego на общую сумму в десять миллионов рублей. Часть украденных игрушек они дарили детям своих родственников...»

сегодня, 15:59
Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов

Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве..»

сегодня, 15:13
На востоке Москвы грабители в масках отняли у курьера две пиццы

В столице трое мужчин в масках напали на работника службы доставки еды..»

сегодня, 15:01
Найден новый способ выявить ВИЧ

Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.