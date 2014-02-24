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Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
15 февраля 2017, среда, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как
Вован и Лексус, сообщили, что разыграли
американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства
республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций.
Пранкеры не раскрыли всех секретов разговоров с
американскими политиками, сообщает РИА Новости. Очевидно, что розыгрыши удались
так же, как и недавний разговор Вована и Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс.
Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить
санкции против России. На голубом глазу пранкеры сообщили Уотерс, что Россия
атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита, а заодно
отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы. Конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую
монету, а отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. Разговор
Уотерс с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebook
официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказки
становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она.
После публикации записи разговора пользователи соцсетей
высказались в поддержку Лимпопо. В Twitter появились аккаунты доктора Айболита,
в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея,
назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны. Поводом для звонка Уотерс стало ее заявление о том, что
Владимир Путин "продолжает атаковать Корею", а президент США Дональд
Трамп "сам провоцирует свой импичмент, так как готов броситься в объятия
российскому президенту".
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