Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса

15 февраля 2017, среда, 19:30 – ИА СОЧИ-24



Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса

Российские пранкеры Вован и Лексус добрались до американского сенатора Джона Маккейна. Им удалось дозвониться до ненавидящего Россию политика и разыграть его на тему санкций.Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные какВован и Лексус, сообщили, что разыгралиамериканских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинствареспубликанцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций.Пранкеры не раскрыли всех секретов разговоров самериканскими политиками, сообщает РИА Новости. Очевидно, что розыгрыши удалисьтак же, как и недавний разговор Вована и Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс.Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудитьсанкции против России. На голубом глазу пранкеры сообщили Уотерс, что Россияатаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита, а заодноотправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы. Конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистуюмонету, а отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. РазговорУотерс с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebookофициальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказкистановятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она.После публикации записи разговора пользователи соцсетейвысказались в поддержку Лимпопо. В Twitter появились аккаунты доктора Айболита,в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея,назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны. Поводом для звонка Уотерс стало ее заявление о том, чтоВладимир Путин "продолжает атаковать Корею", а президент США ДональдТрамп "сам провоцирует свой импичмент, так как готов броситься в объятияроссийскому президенту".

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