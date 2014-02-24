Малахов рекомендует лечить укусы клещей мочой

Телеведущий Геннадий Малахов рассказал, как правильно бороться с укусами клещей. В качестве одного из альтернативных методов он советует обработать рану стерильной мочой. "Если под рукой нет никаких медикаментов, то вы можете воспользоваться этим способом, смочив вату или платок, и приложив ее к месту укуса", – рассказал автор книг о здоровом образе жизни. Он добавил, что подобным образом также можно лечить пчелиные и осиные укусы.В доказательство своих слов Геннадий Малахов привел историю выздоровления зараженной путешественницы. "В 30-х годах во время экспедиции в Сибири одну из женщин укусил энцефалитный клещ. У нее поднялась температура, и все шло к тому, что она умрет. Ей был сделан укол из стерильной мочи, и она выздоровела", – цитирует его "НСН".Однако Геннадий Малахов поделился рекомендациями и для более "брезгливых" жителей страны. Он отметил, что к месту укуса следует приложить кашицу из полыньи. "Также помощь может оказать жгучий перец. Ну а если поблизости есть медикаменты, то лучше воспользоваться ими и рекомендациями врачей", – заключил эксперт.Между тем телеведущий подтвердил, что клещи в этом году появились рано, но пока что их следует серьезно опасаться жителям Сибири, так как в ней "энцефалитных клещей во много раз больше, чем, например, в Москве". Он отметил, что насекомые массово появляются лишь в теплую погоду без колебаний температуры. "Особая опасность возникает тогда, когда солнце начинает резко пригревать. В эти моменты в течение двух недель в лесу лучше не появляться. Также стоит внимательнее смотреть за своими домашними животными, которые могут пострадать и даже погибнуть от укусов клещей", – заявил Геннадий Малахов.Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили о первых случаях укусов клещей в Московской области, их зафиксировали в Солнечногорском районе. Также медики диагностировали у троих пациентов заражение клещевым боррелиозом, все они отдыхали в Орехово-Зуевском и Ступинском районах.
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