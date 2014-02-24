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Маньяк изнасиловал москвичку на глазах прохожих

6 марта 2017, понедельник, 11:44 – ИА СОЧИ-24


В сквере в Таганском районе Москвы маньяк напал на 24-летнюю жительницу города, передает "РЕН ТВ". Нападение произошло при свете дня на глазах у случайных прохожих. Одна из свидетельниц и обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника удалось задержать, им оказался ранее судимый за разбой уроженец Ставропольского края. Подробности произошедшего уточняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В убийстве посла Карлова замешана российская путана

В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»

сегодня, 11:01
Хвастун Порошенко пригрозил Москве "историческим" судом

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»

сегодня, 10:44
Мужчина попал под поезд в Подмосковье

Ранним утром 6 марта на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги под поезд попал молодой человек, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 10:31
В Европе сочли крымский вопрос решенным

Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»

сегодня, 10:30
Война в Донбассе ударила по кошельку Абрамовича

Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»

сегодня, 09:58
Чехия бьет тревогу из-за отмены виз для Украины

Ряд членов Евросоюза планирует заблокировать инициативу о предоставлении жителям Украины безвизового режима. Они боятся, что такой шаг спровоцирует рост нелегальной миграции во многих странах...»

сегодня, 09:46
Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор

Курганский областной суд  отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»
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