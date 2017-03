Массовая молитва паломников в аварийном лайнере попала на видео

20 марта 2017, понедельник, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу.Известно, что лайнер с паломниками направлялся из Лондона в польский город Жешув. Оттуда верующие планировали отравиться в Лежайск к могиле одного изоснователей хасидского движения -ребе Элимелеха. Однако примерно через 20 минут после взлета экипаж самолета обнаружил, что в салоне резко упало давление, передает Up in the Sky. Из-за разгерметизации командир лайнера принял решение экстренно приземлиться в Амтсердаме. После этого всем пассажирам раздали кислородные маски. Момент аварийной посадки снял на видео один из летевших паломников. На кадрах видно, что верующие отнеслись к инциденту без паники. Даже сидя в кислородных масках многие из них спокойно переговариваются друг с другом. Через какое-то время паломники и вовсе достали свои священные книги и устроили групповую молитву Ani Ma’amin, что в переводе на русский означает "Я верую", передает The Sun.Неизвестно, что помогло пассажирам – обращение к богу или же оперативная работа экипажа, но через 17 минут лайнер благополучно приземлился в Амстердаме. В результате инцидента никто из находившихся на борту людей не пострадал. В аэропорту паломников встретили специалисты аварийно-спасательной службы. Как отмечает издание, каждый год сотни хасидских евреев организуют чартерные рейсы из Великобритании в Польшу, чтобы совершить паломничество.

