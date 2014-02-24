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Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности
3 апреля 2017, понедельник, 08:29 – СОЧИ-24
Демографическая
ситуация в нашей стране вскоре может измениться в худшую сторону, отметили специалисты. В репродуктивный возраст входит низкое по численности поколение
90-х годов, и господдержка в виде материнского капитала – не панацея.
"Дети
рождаются не из-за денег. Первое рождение – это продолжение рода", – цитирует директора Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву Lenta.ru. "Вот второе рождение чаще всего
называют социальным: в этой ситуации родители оценивают свои возможности", – пояснила она. Согласно результатам исследований, наибольший эффект маткапитал имеет в семьях, которые хотят второго ребенка, но сомневаются из-за нестабильной экономической ситуации. Маткапитал является серьезной нагрузкой на бюджет страны (расходы
на него приближаются к четырем триллионам рублей), но Малева считает его "инвестицией
в человеческий капитал". При этом она указала на наличие такого феномена, как "детская бедность", ведь более половины
бедных в нашей стране составляют семьи с детьми. "Сейчас за чертой бедности
находится 13,3% населения, и она упорно растет", – сообщила эксперт. Понятие "детская бедность", по словам Малевой, характеризует всю семью. Она присутствует там, где
доходы ниже прожиточного минимума. "Это дети низкооплачиваемых родителей. Когда
зарплаты одного, а часто даже двоих родителей не хватает для того, чтобы
обеспечить достойное детство", – уточнила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.Чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону, Малева предложила внести в закон о
материнском капитале поправку, касающуюся определения нуждаемости в семьях. Идея в том, чтобы
материально поддерживать семьи не только для того, чтобы они рожали, но и
помогать семьям, где дети уже есть."Как мы
можем стимулировать рождение будущих детей, если не можем позаботиться о детях,
которые уже родились?" – задалась вопросом эксперт. "Сегодня материнский капитал – это
ипотечное кредитование, пенсионные накопления матери и возможность потратить
деньги на образование. Но большая часть этих средств направляется на ипотеку.
Потом семья втягивается в ипотечную зависимость и не всегда выходит из нее
благополучно", – констатировала Малева. По ее
мнению, нужно разрешить семьям тратить средства материнского капитала не на
ипотеку, которую не все в состоянии оплачивать, а на текущее потребление.
Именно таким образом можно улучшить программу маткапитала, чтобы она не приводила к росту "детской бедности" в стране.
Источник:
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