Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности

3 апреля 2017, понедельник, 08:29 – СОЧИ-24



Маткапитал назвали причиной феноменальной бедности

Программа материнского капитала, работающая в России уже десять лет, наряду с повышением рождаемости имеет и обратную, не отраженную в статистике сторону. Согласно результатам социальных исследований, часто государственная поддержка приводит к росту скрытой бедности.Демографическаяситуация в нашей стране вскоре может измениться в худшую сторону, отметили специалисты. В репродуктивный возраст входит низкое по численности поколение90-х годов, и господдержка в виде материнского капитала – не панацея."Детирождаются не из-за денег. Первое рождение – это продолжение рода", – цитирует директора Института социального анализа ипрогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву Lenta.ru. "Вот второе рождение чаще всегоназывают социальным: в этой ситуации родители оценивают свои возможности", – пояснила она. Согласно результатам исследований, наибольший эффект маткапитал имеет в семьях, которые хотят второго ребенка, но сомневаются из-за нестабильной экономической ситуации. Маткапитал является серьезной нагрузкой на бюджет страны (расходына него приближаются к четырем триллионам рублей), но Малева считает его "инвестициейв человеческий капитал". При этом она указала на наличие такого феномена, как "детская бедность", ведь более половиныбедных в нашей стране составляют семьи с детьми. "Сейчас за чертой бедностинаходится 13,3% населения, и она упорно растет", – сообщила эксперт. Понятие "детская бедность", по словам Малевой, характеризует всю семью. Она присутствует там, гдедоходы ниже прожиточного минимума. "Это дети низкооплачиваемых родителей. Когдазарплаты одного, а часто даже двоих родителей не хватает для того, чтобыобеспечить достойное детство", – уточнила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.Чтобыизменить ситуацию в лучшую сторону, Малева предложила внести в закон оматеринском капитале поправку, касающуюся определения нуждаемости в семьях. Идея в том, чтобыматериально поддерживать семьи не только для того, чтобы они рожали, но ипомогать семьям, где дети уже есть."Как мыможем стимулировать рождение будущих детей, если не можем позаботиться о детях,которые уже родились?" – задалась вопросом эксперт. "Сегодня материнский капитал – этоипотечное кредитование, пенсионные накопления матери и возможность потратитьденьги на образование. Но большая часть этих средств направляется на ипотеку.Потом семья втягивается в ипотечную зависимость и не всегда выходит из нееблагополучно", – констатировала Малева. По еемнению, нужно разрешить семьям тратить средства материнского капитала не наипотеку, которую не все в состоянии оплачивать, а на текущее потребление.Именно таким образом можно улучшить программу маткапитала, чтобы она не приводила к росту "детской бедности" в стране.

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