Маткапитал предложили тратить по-новому

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о новом способе использования материнского капитала. Народные избранники хотят разрешить тратить эти деньги на покупку автомобиля. Нижняя палата парламента снова вернулась к пересмотру возможностей распоряжения материнским капиталом. Авторами инициативы выступили депутаты совместно с Национальным автомобильным союзом. Народные избранники предложили разрешить тратить деньги на покупку машины.Коснется это лишь некоторых категорий граждан: например, многодетных семей, семей, где воспитываются приемные дети и дети-инвалиды, а также родителей-одиночек. Парламентарии считают, что так удастся повысить уровень жизни россиян, проживающих в селе и северных районах страны.Потратить материнский капитал, согласно задумке инициаторов законопроекта, можно будет только на определенные автомобили. Речь идет о транспортных средствах отечественного производства вместимостью до восьми человек, передает РИА ФАН. Эксперты уверены, что эта мера позволит правительству поддержать промышленность через социальную помощь. "Все развитые страны используют подобные механизмы господдержки, и Россия должна пойти по этому пути", – цитирует РИА Новости первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаила Емельянова. В случае принятия законопроекта отечественный автопром получит значительный приток средств, и это не будет противоречить правилам Всемирной торговой организации, пояснил он.
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