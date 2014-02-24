МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро Петербурга
4 апреля 2017, вторник, 10:13 – СОЧИ-24
Появился официальный список пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Он опубликован на сайте МЧС. В министерстве отметили, что эти данные актуальны на 06:00 мск 4 апреля, по мере поступления информации они будут обновляться. Список можно посмотреть по ссылке.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»