ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро Петербурга

4 апреля 2017, вторник, 10:13 – СОЧИ-24


Появился официальный список пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Он опубликован на сайте МЧС. В министерстве отметили, что эти данные актуальны на 06:00 мск 4 апреля, по мере поступления информации они будут обновляться. Список можно посмотреть по ссылке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:46
Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»

сегодня, 14:46
В петербургском теракте подозревали капитана

Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»

сегодня, 13:43
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»

сегодня, 13:31
Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61

Количество пострадавших при взрыве в петербургском метро увеличилось до 61 человека, среди них – один ребенок..»

сегодня, 12:43
Станция метро "Смоленская" изменила режим работы

На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменился режим работы..»

сегодня, 12:31
Украина готова помочь России с расследованием теракта в метро

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова помочь России с расследованием теракта в петербургском метро..»

сегодня, 12:30
Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва

Машинист Александр Каверин, управлявший поездом, в котором произошел взрыв, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта он действовал согласно инструкции...»

сегодня, 12:30
Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Врачи нашли рак у 21-летней Хлои Джордан из Вулверхэмптона благодаря селфи. Девушка обратилась к медикам, чтобы избавиться от родинки на животе...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:46
Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым...»

сегодня, 14:46
В петербургском теракте подозревали капитана

Подозреваемым ранее в организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля, фото которого было опубликовано вскоре после взрыва в метро, оказался водитель Андрей Никитин. После беседы в полиции, куда он пришел, чтобы сообщить о своей непричастности к преступлению он уехал из Петербурга в Москву...»

сегодня, 13:43
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении задержанного по подозрению в получении взяток Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Чиновник уволен в связи с утратой доверия...»

сегодня, 13:31
Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61

Количество пострадавших при взрыве в петербургском метро увеличилось до 61 человека, среди них – один ребенок..»

сегодня, 12:43
Станция метро "Смоленская" изменила режим работы

На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии столичного метро изменился режим работы..»

сегодня, 12:31
Украина готова помочь России с расследованием теракта в метро

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова помочь России с расследованием теракта в петербургском метро..»

сегодня, 12:30
Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва

Машинист Александр Каверин, управлявший поездом, в котором произошел взрыв, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта он действовал согласно инструкции...»

сегодня, 12:30
Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях

Врачи нашли рак у 21-летней Хлои Джордан из Вулверхэмптона благодаря селфи. Девушка обратилась к медикам, чтобы избавиться от родинки на животе...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.