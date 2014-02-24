Медведев назначил нового замминистра культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра культуры страны. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства государства.Согласно тексту распоряжения, должность получил Олег Рыжков. Ранее он возглавлял Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
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После смерти в США американского миллиардера Дэвида Рокфеллера пользователи соцсетей в России не на шутку перепугались. Кто же теперь возглавит мировое теневое правительство и как это отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, вопрошают в Сети...»
17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств...»