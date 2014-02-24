Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал деклорацию о доходах на 2016 год, передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталью Тимакову. Она добавила, что все члены кабмина предоставили свои декларации в установленный законами срок. Отметим, крайний срок подачи документов – 1 апреля. Все данные будут опубликованы на сайте кабмина в течение месяц, после проведения соответствующей проверки.
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Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»