Медведев приструнил Лукашенко за газовые стенания

7 марта 2017, вторник, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Медведев приструнил Лукашенко за газовые стенания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Бишкеке достаточно резко отреагировал на выступление белорусского премьера. В ответ на упреки о неурегулированном газовом споре Москвы и Минска, Медведев призвал страны ЕАЭС не упражняться в подсчетах цен на российский газ.Дмитрий Медведев отметил, что, если бы некоторые страны невходили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам. "Не надоничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", -сказал российский премьер и призвал не принимать решения, которые блокируют илитормозят интеграцию. В заключении прозвучали совсем резкие слова в адресприсутствующих: "Здесь никто никого насильно не держит".Наблюдатели отмечают, что жесткие слова Медведева былиадресованы прежде всего Белоруссии. Минск требует снизить цены на российскийгаз и тем самым загоняет отношения с Москвой в тупик. Сейчас по контрактустоимость российского голубого топлива для Белоруссии составляет 132 доллара затысячу кубов. В Минске почему-то считают эту цену сильно завышенной, забыв отом, что другим европейским покупателям газ из России обходится в 200 долларовза тысячу кубометров.Также Москва долгое время продавала Минску нефть фактическипо демпинговым ценам и только в последнее время начала сокращать поставкичерного золота на белорусские НПЗ из-за нарушений условий контракта Белоруссией,которая направляет часть топлива в ЕС и на Украину. С дешевым российским газомЛукашенко поступает тоже некрасиво, забывая за него платить в полном объеме: задолженностьБелоруссии за голубое топливо уже превысила 500 миллионов долларов.Ценовая политика, которую ведет российский "Газпром", давноопределяется не коммерческой целесообразностью, а политическими соображениями. Инизкие цены на газ зачастую выступают как инструмент давления на партнеров для того,чтобы члены Евразийского экономического союза его не покидали, полагает специалистпо нефтегазовому рынку, партнер RusEnergy Михаил Крутихин."Заявления о повышении цен вполне реальны. Мы ужевидели назначение цен в соответствии с политическими указаниями из Кремля,вместо того чтобы просчитать себестоимость", – сказал Крутихин в интервью"Московскому комсомольцу".Бывший глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев назвалполитику давления на партнеров по ЕАЭС стратегически неверной. "Необходимоне пугать повышением цен на газ, а, наоборот, предлагать преференции. На самомделе, давно пора перейти на внутрироссийские цены по нефти и по газу для Минска",– считает эксперт.Раньше Москве и Минску удавалось договариваться между собойпо спорным вопросам без лишнего шума. Но в начале 2017 года скрытый конфликтвырвался наружу. На большой пресс-конференции в Минске 3 февраля АлександрЛукашенко обвинил Москву в ослаблении российско-белорусских связей, заявив о нарушении с ее стороны договора в экономической сфере. Речь шла, в томчисле и о якобы завышенных ценах на газ. В Кремле эти заявления назвалинекорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решатьспокойно, путем деловых переговоров.Недоволен Лукашенко также и недавним запретомРоссельхознадзора на ввоз в Россию нескольких десятков тонн говядины,произведенной в Минской и Могилевской областях. Глава Белоруссии предложилроссийской стороне досконально разобраться в ситуации и проанализировать факты,прежде чем вводить ограничительные меры. Мало того, Лукашенко поручил своимсиловым структурам возбудить уголовное дело в отношении главы РоссельхознадзораСергея Данкверта, чем очень удивил чиновников ведомства. По мнению белорусскогопрезидента, Данкверт нанес ущерб его стране, запретив поставки продуктовпитания в Россию.Вероятно, в Москве устали слушать стенания и обвинениябелорусского президента в адрес России и решили, наконец, поставить его наместо. Вряд ли из-за этого пострадают партнерские отношения Москвы и Минска, но,по крайней мере, в Белоруссии поймут, что необоснованные обвинения в адресближайшего соседа без ответа не останутся.Наша справка:Евразийский экономический союз – международноеинтеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза иЕдиного экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сегодняв ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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