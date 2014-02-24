Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала

6 марта 2017, понедельник, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала. Теперь вместо месяца он займет до десяти дней.Премьер-министрвысоко оценил эффективность программы маткапитала. По его словам, запоследние десять лет ею воспользовались более пяти миллионов российских семей.Благодаря решению Медведева программабудет работать еще лучше, поскольку отныне сокращаются сроки перечисленияматеринского капитала. "Я подписал постановление, которое приводит правилауправления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий всоответствии с действующим законодательством", – цитирует главу кабмина ТАСС."Сокращается с месяца до десяти рабочихдней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительногорешения по заявлению родителя", – заявил Медведев. Напомнив, что в2016 году программа была продлена до 31 декабря 2018 года, премьер сообщил, чтороссийское правительство будет думать, "как дальше смотреть вперед поэтому направлению".В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец уверена, что подписанный документ имеет принципиальное значение. Кроме того, она отметила следующуюположительную тенденцию: большинство семей обращаются за материнским капиталомв электронной форме.По мнению вице-премьера, программа имеет огромный спрос средироссиян и расширяется. Она добавила, что из всех воспользовавшихся средствами маткапитала с начала действия программы (задесять лет ее существования. – Прим. ред.) 87% улучшили жилищныеусловия, а большинство остальных потратили деньги на образование детей.

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