Медведев высказался о "компромате"

4 апреля 2017, вторник, 17:13 – СОЧИ-24



Медведев высказался о "компромате"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал чушью и какими-то бумажками якобы собранный на него компромат. Глава правительства считает, что за этим стоит стремление вывести людей на улицы.Медведев уверен в том, что акции протеста и нападки направительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. "Комуэто выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы",– сказал премьер.По мнению Медведева, у этих людей есть вполне конкретныеполитические цели. Организатора акций протеста премьер-министр назвал "судимымперсонажем", который подставляет молодых людей для достижения шкурныхцелей. Он также заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря нанападки и провокации, приводит ТАСС слова Медведева.Прокомментировал премьер и взрыв в петербургском метро.Медведев заявил, что борьбу с террором нужно довести до конца. Глава кабминанапомнил, что в России были приняты решения по обеспечению безопасности натранспорте, в том числе по контролю на входе в метро, и признал, что ихоказалось недостаточно.Медведев выразил уверенность в том, что правоохранительныеорганы сделают все для того, чтобы найти и покарать исполнителей и заказчиковтеракта, даже если непосредственный исполнитель погиб. Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля.Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями"Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на16.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, срединих есть три иностранца. В СМИ появилась информация о том, что взрыв в вагонепоезда осуществил террорист-смертник.

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