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Медведев высказался о "компромате"
4 апреля 2017, вторник, 17:13 – СОЧИ-24
Медведев уверен в том, что акции протеста и нападки на
правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей. "Кому
это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы",
– сказал премьер.
По мнению Медведева, у этих людей есть вполне конкретные
политические цели. Организатора акций протеста премьер-министр назвал "судимым
персонажем", который подставляет молодых людей для достижения шкурных
целей. Он также заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на
нападки и провокации, приводит ТАСС слова Медведева.
Прокомментировал премьер и взрыв в петербургском метро.
Медведев заявил, что борьбу с террором нужно довести до конца. Глава кабмина
напомнил, что в России были приняты решения по обеспечению безопасности на
транспорте, в том числе по контролю на входе в метро, и признал, что их
оказалось недостаточно.
Медведев выразил уверенность в том, что правоохранительные
органы сделают все для того, чтобы найти и покарать исполнителей и заказчиков
теракта, даже если непосредственный исполнитель погиб. Теракт в петербургском метро произошел накануне, 3 апреля.
Неустановленное взрывное устройство сработало на перегоне между станциями
"Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным на
16.00 4 апреля, в результате теракта погибли 14 человек, пострадали – 49, среди
них есть три иностранца. В СМИ появилась информация о том, что взрыв в вагоне
поезда осуществил террорист-смертник.
Источник:
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