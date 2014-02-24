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Меланью Трамп нашли в грязном порно

16 марта 2017, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24

Меланью Трамп нашли в грязном порно
Меланью Трамп нашли в грязном порно
Супругу президента США Дональда Трампа Меланью опозорили в эфире американского телеканала. Это произошло в ходе обсуждения налоговой декларации американского лидера.
В эфире программы "Последнее слово с
Лоуренсом О'Доннеллом" ведущий телеканала MSNBC заявил, что с такими доходами,
как у Трампа, странно отчитываться по своей зарплате. На это журналист Дэвид
Кей Джонсон парировал, что декларация может принадлежать вовсе не ему, а его жене Меланье Трамп.

Ведущий поправил собеседника, отметив, что нынешняя
первая леди никогда не занималась серьезным бизнесом. На это журналист и вовсе
ответил неожиданно и грубо. "Она снималась в грязном порно", – заявил Джонсон. Эти
слова вызвали недовольство присутствующей на программе коллеги журналиста – ведущей
Рэйчел Мэддоу. Отметим, ранее она сказала в эфире
телеканала, что опубликует в своей программе налоговую декларацию Трампа за
2005 год. Документ должен был доказать сплетни о том, что миллиардер на
протяжении многих лет уклонялся от уплаты налогов.

За несколько часов до
эфира Белый дом сам выложил декларацию американского лидера. Если верить
документу, будущий президент США исправно платил налоги. Отметим, это далеко не первый подобный выпад в сторону
первой леди США. Как писали Dni.ru, Меланья Трамп недавно предъявила иск к газете
Daily Mail, опубликовавшей информацию о ее работе в эскорт-услугах. Жена Дональда Трампа потребовала возместить моральный ущерб в
размере 150 миллионов долларов, поскольку пострадала не только морально, но и
материально. Бренд ювелирных украшений "Меланья" "потерял свою
ценность, а также большие возможности для развития бизнеса".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
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