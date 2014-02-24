Меланью Трамп нашли в грязном порно

16 марта 2017, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24



Меланью Трамп нашли в грязном порно

Супругу президента США Дональда Трампа Меланью опозорили в эфире американского телеканала. Это произошло в ходе обсуждения налоговой декларации американского лидера.В эфире программы "Последнее слово сЛоуренсом О'Доннеллом" ведущий телеканала MSNBC заявил, что с такими доходами,как у Трампа, странно отчитываться по своей зарплате. На это журналист ДэвидКей Джонсон парировал, что декларация может принадлежать вовсе не ему, а его жене Меланье Трамп.Ведущий поправил собеседника, отметив, что нынешняяпервая леди никогда не занималась серьезным бизнесом. На это журналист и вовсеответил неожиданно и грубо. "Она снималась в грязном порно", – заявил Джонсон. Этислова вызвали недовольство присутствующей на программе коллеги журналиста – ведущейРэйчел Мэддоу. Отметим, ранее она сказала в эфиретелеканала, что опубликует в своей программе налоговую декларацию Трампа за2005 год. Документ должен был доказать сплетни о том, что миллиардер напротяжении многих лет уклонялся от уплаты налогов.За несколько часов доэфира Белый дом сам выложил декларацию американского лидера. Если веритьдокументу, будущий президент США исправно платил налоги. Отметим, это далеко не первый подобный выпад в сторонупервой леди США. Как писали Dni.ru, Меланья Трамп недавно предъявила иск к газетеDaily Mail, опубликовавшей информацию о ее работе в эскорт-услугах. Жена Дональда Трампа потребовала возместить моральный ущерб вразмере 150 миллионов долларов, поскольку пострадала не только морально, но иматериально. Бренд ювелирных украшений "Меланья" "потерял своюценность, а также большие возможности для развития бизнеса".

СОЧИ 24