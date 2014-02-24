Мэр Екатеринбурга о погибшей Елизавете Глинке: Я ее любил

25 декабря 2016, воскресенье, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Мэр Екатеринбурга о погибшей Елизавете Глинке: Я ее любил

Друг Елизаветы Глинки, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, почему Доктор Лиза оказалась в разбившемся Ту-154. Елизавета Глинка постоянно возила туда лекарства и инвалидные коляски для пострадавшего местного населения. Ей многие помогали в России – собирали все это, а она отправляла. И не только в Сирию, но и в Донбасс."Мне много лет довелось заниматьсявместе с ней помощью людям в России. Я вручал ей Серебряного льва – этотакая народная награда за достойные поступки. Елизавета создала первыйхоспис на территории СНГ. Лиза всегда помогала, вплоть до того, что оказывала помощь в тушениилесных пожаров в 2010 году. Я к ней с большим уважением относился, я еелюбил, у нее была масса энергии, которой она всегда делилась с людьми", – рассказал Ройзман.Он рассказал, что был знаком с ее отцом: "Очень геройский мужик, воевавший,веселый... Любил с ним общаться, но он умер не так давно. Я знаком смужем Лизы, он очень талантливый юрист. Но что я могу ему сейчассказать? Направлю официальные соболезнования. А как сейчас с нимразговаривать – я не знаю. И уж тем более не знаю, что мог бы сейчассказать ее детям и внукам..."У Елизаветы Глинки трое детей, один из сыновей приемный. По информации Минобороны, на борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза – Елизавета Глинка. Ее супруг Глеб Глинка подтвердил, что она летела в Сирию этим самолетом.В Министерстве здравоохранения сообщили, что при крушении Ту-154 погибливсе пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту.Все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу.Ожидается доставка тел погибших при крушении самолета для опознанияродственниками.

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