Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени приедет в Россию. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, дата визита уже согласована, передает "Газета.ru".При этом Ушаков не стал уточнять сроки. Он отметил, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно.
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»