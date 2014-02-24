Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным



Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице вчера, 21:58 В баре бразильского Рио-Верде ревнивая женщина застала там своего мужа, обнимавшего любовницу. Разъяренная дамочка спихнула сидевшую на коленях мужа женщину и затеяла драку...»

Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос" вчера, 21:30 Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»

Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину вчера, 21:16 Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»

Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину вчера, 21:01 Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»