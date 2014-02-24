Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян

5 апреля 2017, среда, 21:45 – СОЧИ-24



Место смерти тестя Кержакова озадачило россиян

Пользователи Сети продолжают недоумевать по поводу загадочной смерти сенатора Вадима Тюльпанова. Спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", где и произошел несчастный случай, пользуется неоднозначной репутацией.Спортивно-оздоровительный комплекс "Оазис", в котором провел свои последние часы Вадим Тюльпанов, расположен в семейном общежитии, сообщает "Московский комсомолец". Ни сайта, ни рекламы у заведения нет, а до трагедии не было даже таблички с названием. Несмотря на нелюксовый вид заведения, возле него часто видят дорогие автомобили. "Сильные мира сего тут не живут, охраны специальной у этого комплекса не было. Подъезжали машины, люди заходили в эту дверь. Мы, простые смертные, туда не ходили", – заявил проживающий по соседству мужчина. Другая местная жительница рассказала, что когда-то сюда могли попасть и обычные люди. "Нам еще депутаты дарили абонементы. В подвале –бассейн, тренажеры, хорошо было. Но потом нас перестали пускать, переделали в "Оазис"... Давно уже, в конце 90 х годов", – отметила она.Чем привлек Тюльпанова этот оздоровительный центр, остается загадкой. Кроме того, выяснилось, что он не афишировал свое местонахождение в тот роковой день. Муниципальный депутат Артемий Галицын общался с сенатором за два часа до трагедии, но о походе в баню тот ничего не сказал. Пользователей Сети удивили обстоятельства ухода Тюльпанова из жизни. Многие задались вопросом, что уважаемый человек мог делать в подобном заведении и почему его смерть оказалась такой нелепой. Напомним, что тесть российского футболиста Александра Кержакова скончался, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

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